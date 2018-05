Dit weekend in AD Magazine

Tachtig jaar later alsnog verliefd

Als kind zitten ze bij elkaar in de klas. Omdat ze Joods zijn, duiken ze tijdens de Tweede Wereldoorlog onder. Op hoge leeftijd krijgen ze een relatie. ,,Het is een wonder”, zegt Fred Andriesse (92). Margreet Olman (93) aait zijn hand. ,,Dat we allebei nog leven is al een wonder.”

‘Er zijn nog maar twee vijanden over in mijn leven’

Een interview met Bennie Jolink (71) geeft vuurwerk. Zeker als er wordt gesproken over de ruzies in Normaal, zijn depressies en zijn keuze over al dan niet uit het leven stappen. ,,Die optie kies je niet. Dat is het juist! Je hebt geen controle over je gedachten.’’ Op Hemelvaartsdag krijgt de grijze rocker een standbeeld.