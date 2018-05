Dit weekend in AD Magazine

Om zich los te maken uit de wereld van de topsport, moest Pieter van den Hoogenband (40) op zoek naar Pietje van Puffelen, de man zonder de status van zwemkampioen. ,,Over tien jaar wil ik doen wat ik nu doe.’’

Wat begon als kleinschalige eetfeestjes voor hippe Randstedelingen, is uitgegroeid tot een ware armada. Heel Nederland is in de ban van de foodtrucks. Een rondgang langs enkele bijzondere exemplaren.