Dit weekend in AD Magazine

Als je na 28 jaar vastigheid geen baan meer hebt, is dat een keerpunt in je leven. Florien van Rees markeert dat moment met een detoxweek in Portugal .

Nederland staat op Veteranendag in Den Haag stil bij de inzet van zijn militairen in het verleden én het heden. Vijf veteranen over een vredesmissie die hun leven veranderde. ‘Voor de grap boe! tegen me roepen: niet doen, daar kan ik echt niet om lachen’.