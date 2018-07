Dit weekend in AD Magazine

Nog nooit was de Zwarte Cross zo snel uitverkocht als dit jaar. Wat is het geheim achter het grootste dorpsfeest van West-Europa?,,Als een idee nergens op slaat, denken we al gauw: laten we het maar doen.”

Hij zou zijn overleden vader graag nog wat vragen over diens tijd in Indonesië. D66-leider Alexander Pechtold (52) in gesprek met politiek verslaggever Jan Hoedeman. Over ouders, vertrouwen, twee Rembrandts en plezier in je werk.