Dit weekend in AD Magazine

Groot interview met Renate Dorrestein . Ze ordent haar leven nu de dood haar op de hielen zit. Ondanks vergevorderde slokdarmkanker promoot zij haar zojuist verschenen autobiografie. ‘Ik vind het belangrijker dat mijn nabestaanden me missen om wie ik was, dan om wat ik deed’

Ze verliet haar man voor een ander en werd vervolgens zelf verlaten. Journalist/schrijver/columnist Suzanne Rethans (45) zag de liefde in al haar gedaanten. En gelooft er weer in.

In het onlangs verschenen ‘The Place to Be’ presenteert Lonely Planet 240 reisbestemmingen in twaalf thema’s. Beroepsreiziger Hans Avontuur bestudeert de selectie uit het boek en vult die aan met plaatsen die zo bijzonder zijn dat ze onder zijn huid zijn gekropen.