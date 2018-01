Dit weekend in het AD Magazine:

Acteur Géza Weisz speelt een grote rol bij de vervulling van het levenswerk van zijn vader, regisseur Frans Weisz. De verfilming van ‘Het leven is vurrukkulluk’ brengt ook hemzelf iets belangrijks: een nieuwe levensinstelling.

Als je 11 bent, ligt de wereld voor je open. Drie meisjes en drie jongens vertellen morgen over hun dromen: 'Als ik de baas was van de wereld dan zou ik proberen de milieuvervuiling op te lossen, zodat de dieren in de zee niet uitsterven.'