Beantwoord je een vraag fout, dan moet je opnieuw beginnen. Heb je alle vragen goed? Dan maak je kans op een 5-daagse wintersportvakantie voor twee personen, mede mogelijk gemaakt door skichalets.nl . Je verblijft all-inclusive in een chalet inclusief eten, hapjes en drankjes en je eigen chaletstaf die alles voor je bereidt. De prijs is exclusief vervoer en skipassen. Klik hier voor een uitgebreide prijsomschrijving.

Om contact op te kunnen nemen met de grote winnaar vragen we voor de quiz van start gaat om eenmalig in te loggen. De prijswinnaar wordt voor 12 januari 2018 per e-mail op de hoogte gebracht.



Ben je er klaar voor? Druk op de startknop en let the game begin!



Speeltip: houd een lijstje bij met alle goede antwoorden. Veel succes!