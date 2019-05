Klimmer of sprinter? Herken het aan de kuiten van deze Giro-deelnemers

QuizAanstaande zaterdag start de 102e editie van de Giro d’Italia die eindigt op twee juni in Verona. Om alvast in de stemming te komen voor De Ronde van Italië speel je deze Giro-quiz. We schotelen je tien foto's van kuiten voor om te kijken of jij klimmers van sprinters kunt onderscheiden.