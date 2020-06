Maak jij dit jaar de mooiste zomerfoto? Stuur ze hier in

Stuur tot 24 augustus onderaan dit artikel je leukste zomerfoto in. Gemaakt in je eigen woonplaats of misschien wel op honderden kilometers afstand. De grappigste, zonnigste of bijzonderste zomerfoto’s verschijnen in de krant. Alle inzenders maken kans op een mooie prijs.



Een selectie van de zomerfoto’s verschijnt vanaf volgende week op een speciale pagina in de krant en op de website. De pagina staat twee keer per week in het regiokatern, op maandag en donderdag. De laatste pagina verschijnt eind augustus. Foto’s in liggend en staand formaat zijn welkom!