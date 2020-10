Speel de prijspuzzel en maak kans op een Asus VivoBook 15 laptop

En de mooiste zomerfoto van vorige week is...

18 augustus Rogier van Oosterhout uit Huizen is de zesde winnaar van de weekprijs, een fotoboek XL ter waarde van 49,95 dat samengesteld kan worden met eigen foto’s bij Smartphoto. Rogier maakte deze ontroerende foto op vakantie in Noordwijk. ,,Vanuit de favoriete uitkijkplek van Maxim, een vuurtoren in de speeltuin, nam hij afscheid van opa”, schreef Rogier erbij.