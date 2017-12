AD neemt haringtest onder de loep

,,We willen een test die de consument helpt kiezen waar je de lekkerste haring in de buurt haalt en niet één die tot gedoe leidt’’, aldus hoofdredacteur Hans Nijenhuis. Econoom Ben Vollaard noemde de AD Haringtest onlangs onbetrouwbaar en beweerde dat haringwinkels die hun vis betrekken van leverancier Atlantic gemiddeld hoger scoren. Nijenhuis ontkent stellig de suggestie dat zakelijke en journalistieke belangen door elkaar zouden lopen. ,,Ik twijfel niet aan de integriteit en goede bedoelingen van iedereen die bij de test betrokken is’’, aldus de hoofdredacteur.

Nijenhuis wil wel graag van de sector horen wat volgens hen beter kan. Daarom is hij met diverse vertegenwoordigers, variërend van de groothandel tot kraampjes, in gesprek over de opzet van de test. ,,Ik vraag eerlijk: hoe kunnen we het beter doen’’, aldus Nijenhuis. In januari wordt er verder gesproken.