1,8 miljoen werkende vrouwen zijn nu in de overgang: ‘Wees er open over’

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Hoe ga je om met overgangskwalen op werk?’

Van de 4 miljoen werkende vrouwen in Nederland is 45 procent nu in de overgang, oftewel 1,8 miljoen mensen, vertelt Ellis Stroink, bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak. Uit haar onderzoek naar de overgang en ziekteverzuim blijkt dat overgangsklachten iemands werkvermogen met 25 procent kunnen verminderen. ,,Bij de groep vrouwen tussen 40 en 60 jaar is het meeste verzuim. Dat komt niet per se door de overgang; zwaardere werkdruk, mantelzorg of puberende kinderen – veel komt samen in deze levensfase. 20 procent van de vrouwen heeft amper last van de overgang, maar werk kan een negatieve invloed hebben op de klachten. Er is meer kennis nodig bij vrouwen, werkgevers én bedrijfsartsen.’’

Saron Petronilia coacht werkende vrouwen in de overgang, schreef het boek Alles over werken tijdens de overgang en geeft trainingen bij organisaties over dit onderwerp. ,,Veel vrouwen krijgen onterecht de diagnose burn-out en zitten maanden thuis. Terwijl je tijdens de overgang gewoon in de running kunt blijven.’’

1. Herken de signalen

Stroink: ,,Vrouwen die meer over de symptomen weten, ervaren minder klachten. Dat blijkt uit onderzoek.’’ Ze somt mogelijke overgangsklachten op: ,,Slechte concentratie, vermoeidheid, nachtzweten, slaapproblemen en hartkloppingen. Je kunt ook vergeetachtig, somber of zelfs depressief worden. Opvliegers leiden tot de meeste stress.’’

Petronilia: ,,Doe kennis op. Sommige vrouwen worden vergeetachtig en denken: ik word dement. Een beangstigende gedachte. Als je weet wat er aan de hand is, slaap je meteen beter.’’

2. Doorbreek het taboe

Stroink: ,,Is er aandacht voor de overgang op werk, dan daalt het verzuim. In een gesprek met je werkgever is het belangrijk er open over te zijn en niet lacherig te doen. Ga niet compenseren door nog harder te werken, want stress kan de klachten verergeren.’’

Petronilia: ,,Uit angst voor negatieve reacties gaan vrouwen op sabbatical, blijven doorzweten, melden zich ziek of stevenen af op een arbeidsconflict. Er zijn allerlei regelingen en arbeidsvoorwaarden, probeer daar creatief mee om te gaan. Bid-, kolf of rookruimtes kunnen ook een plek zijn om een time-out te nemen.’’

Andere dingen die je met een werkgever kunt bespreken zijn goede temperatuurcontrole en ventilatie op werk, schoon sanitair met koud water en aangepaste kledingvoorschriften of werktijden. Stroink: ,,Bij slaapproblemen kan het een uitkomst zijn om later te mogen beginnen.’’

3. Word creatief

Kun je je moeilijk concentreren? Probeer een koptelefoon, zegt Petronilia. ,,Simpele dingen zoals koud water en een miniventilator helpen bij opvliegers.’’

Stroink: ,,Vergeetachtig? Maak lijstjes en controleer je werk extra. Trek ’s ochtends een halfuur extra uit om te vertrekken voor het geval je iets vergeet. Neem extra kleren mee naar werk zodat je indien nodig iets schoons aan kunt doen.’’

4. Kies een gezonde leefstijl

Stroink: ,,Volg een gezond dieet met veel groente. Drink liefst geen alcohol. Koffie en thee hebben een negatieve invloed op slaap. Stop met sigaretten, door roken raak je eerder in de overgang. Extra bewegen helpt, ook bij gewrichtsklachten door de overgang. En slaap zo mogelijk bij in het weekend.’’

5. Werk aan jezelf

Petronilia: ,,In deze levensfase krijgen veel vrouwen de behoefte aan een andere functie of levensinvulling. Dat levert extra stress en twijfels op. Onderzoek wat je wil, dan kun je beter functioneren.’’

Stroink: ,,De overgang heeft invloed op je uiterlijk en zelfbeeld. Werk aan meer zelfvertrouwen, bijvoorbeeld met mindfulness of cognitieve gedragstherapie.’’

