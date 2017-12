10 manieren om op je werk als Jedi te strijden tegen ‘the dark side’

Dirk Koppes van carrièresite Intermediair zet 10 typische Star Wars-lijfspreuken op een rij:

1. Angst overwinnen

‘Train yourself to let go of everything you fear to lose’, vertelt Jedi Yoda tijdens een training aan Anakin, de latere Darth Vader (en vader van Luke en Leia). Als je bang bent om iets kwijt te raken, word je hebzuchtig en loop je risico te bezwijken voor de verleidingen van de dark side, stelt Yoda. Pin jezelf niet vast op je salaris, hoekkantoor met uitzicht, maar durf risico’s te nemen. Yoda: ‘Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.’

2. Wees hard als Darth Vader

Darth Vader en Luke Skywalker bevechten elkaar met lichtzwaarden. Darth: ‘Impressive. Most impressive. Obi-Wan has taught you well. You have controlled your fear. Now, release your anger. Only your hatred can destroy me.’ Nederlanders zijn erg van het poldermodel, ook op kantoor. Maar soms moet je met de vuist op tafel slaan om problemen op te lossen en je zin door te drijven. Dan toch maar een snufje dark side. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Volledig scherm Darth Vader: 'Now, release your anger. Only your hatred can destroy me.' © Star Wars

3. Alles of niets

Stel: je zit op een verlaten planeet en je moet een gestrande shuttle uit het moeras tillen in je eentje. Luke Skywalker moet even slikken, zijn poging mislukt. Yoda: ‘Do or do not. There is no try.’ Niet twijfelen aan je eigen kunnen, alles of niets. Halfslachtige pogingen om een nieuw organisatiemodel in te voeren zijn bij voorbaat gedoemd. Volle kracht vooruit en vertrouwen op je innerlijke Force.

4. Blijf eeuwig leren

‘Always pass on what you have learned’, vertelt Yoda op zijn sterfbed aan Luke. Hij wil dat Luke de Jedi-traditie en de kennis van de Force doorgeeft. Wees altijd royaal in het delen van je expertise, zeker aan zielige millennials die te lang in onderbetaalde traineeships blijven hangen. Bovendien – zoals elke leraar weet – leer jij meer van je leerlingen dan zij van jou.

5. Verander je vijand in een bondgenoot

Darth Vader over zijn zoon Luke: ‘If he could be turned, he would be a powerful ally.’ Je grootste vijanden kunnen je beste bondgenoten worden. Kijk of je er een kunt flippen, dan verras je de rest van je tegenstanders. Bovendien kan het nooit kwaad om je vijanden dichterbij te houden dan je vrienden.

6. Klein beginnen

Minimannetjes als Napoleon gingen heel ver om hun kledingmaatje XXS te compenseren. Maar: ‘Size matters not’, weet Yoda, als Luke twijfelt of hij een opdracht kan vervullen. ‘Look at me. Judge me by my size, do you? And well you should not. For my ally is the Force, and a powerful ally it is.’ Geloof in de Force en jezelf, en je kunt heel ver komen. Klein beginnen loont, ook op kantoor. Stap voor stap, ook al ben je die onderbetaalde onderknuppel. ‘Even if you are alone with one gun, you can win.’

7. Zelfcensuur

‘Be mindful of your thoughts, Anakin’, waarschuwt Obi-Wan. ‘They will betray you.’ Obi waarschuwt voor Anakins amoureuze gedachten aan de fraaie jongedame Padmé. Vertaald naar werksituaties: laat nooit je echte emoties blijken over collega’s, stagiairs, je chef. Vooral niet via e-mail. Vroeg of laat komt dat als een boemerang terug. Blijf positief of schrijf liever niets.

Volledig scherm Obi-Wans motto: laat nooit je echte emoties blijken over collega’s, stagiairs, je chef. Vooral niet via e-mail. © Star Wars

8. Toekomstgeluk

Soms is het beter niet al te veel over je slagingskansen na te denken. ‘Never tell me the odds’, roept Han Solo tegen robot C3PO, als die hem vertelt hoeveel kans hij heeft om de reis door een sterrenregen te overleven. Het heeft ook geen zin, want geluk in de toekomst is en blijft onzeker. ‘Difficult to see. Always in motion is the future’, roept Yoda. Dan kun je beter zelf een reuzenstap maken en je geluk bepalen. Zoals ze bij Bol.com deden, door zich voor te stellen wat ze in tien jaar wilden bereiken, om dat vervolgens doodleuk binnen een jaar te realiseren.

9. Dark side

Als je een moreel aanvechtbare stap zet, start je een cyclus die tot je eigen ondergang leidt. Yoda: ‘If once you start down the dark side, forever will it dominate your destiny, consume you it will, as it did Obi-Wan’s apprentice.’ Zoals we ook van alle maffiafilms weten: als je een keer toegeeft, kom je nooit meer van de bad guys af. Ook niet van je inner bad guy, zoals VVD-raadslid Jos van Rey beseft. Maak je een morele fout? Direct bekennen en de schade herstellen.

10. Excelleren

De grootmeester zelve, regisseur George Lucas: ‘A lot of people like to do certain things, but they’re not that good at it. Keep going through the things that you like to do until you find something that you actually seem to be extremely good at. It can be anything.’ Volg je passie, connect met je Force, en je vindt de niche waarin jij excelleert en waar al je collega’s op zitten te wachten.