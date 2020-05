1500 euro coronasteun voor Maastrichtse studenten, FNV pleit voor landelijk vangnet

Doordat veel studenten hun bijbaantjes verliezen door de coronacrisis, staat hen het water aan de lippen. Het Universiteitfonds Limburg richtte een noodfonds op om studenten in Maastricht te helpen. Het FNV en de Landelijke Studentenvakbond hopen op steun voor alle getroffen studenten in Nederland.

Het Universiteitfonds Limburg, een onafhankelijke stichting die de Universiteit Maastricht financieel ondersteunt, heeft een noodfonds beschikbaar gesteld voor studenten die geen of veel minder inkomen hebben door de coronacrisis. Samen met universiteit heeft het fonds hiervoor een crowdfundingsactie opgezet. Inmiddels is er in totaal al 35.000 euro uitgekeerd aan zo’n 55 studenten. De studenten ontvangen ieder maximaal 1500 euro.

Nevenactiviteiten

,,Het geld is bedoeld voor studenten die nul op het rekest krijgen, die echt overal bot vangen en daardoor niet meer hun kamer en de boodschappen kunnen betalen’’, zegt Fons Elbersen, woordvoerder van de Universiteit Maastricht. Veel studenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om meer geld te lenen bij DUO, maar niet iedereen valt binnen die groep. Het zijn daarom vooral de internationale studenten die aankloppen bij het noodfonds.

Elbersen verduidelijkt dat het initiatief niet van de universiteit komt, maar van het fonds. ,,Zij hebben het noodfonds opgezet en wij helpen ze waar we kunnen met de administratie.’’ De universiteit is in elk geval blij met het initiatief, want zo worden veel studenten geholpen die tussen wal en schip vielen.

Het College van Bestuur van de universiteit heeft besloten om extra geld in het fonds te stoppen. ,,Het geld dat via nevenactiviteiten wordt verdiend, gaat normaal gesproken naar de eigen kas, maar dat stoppen we nu in het noodfonds. Inmiddels hebben we het al over 33.000 euro.’’

Flexwerkers

Inmiddels hebben al 1600 studenten in Nederland laten weten dat hen het water aan de lippen staat door de coronacrisis. Dat zegt de jongerenafdeling FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Door de genomen maatregelen valt voor heel veel studenten een deel van het inkomen weg. Het gaat om een bedrag van gemiddeld 530 euro per maand dat de studenten mislopen.

Volgens FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zouden alle studenten noodhulp moeten krijgen. Veel studenten hebben een nul-urencontract, werken via uitzendbureaus of zijn schijnzelfstandige. Ze worden niet meer opgeroepen of zelfs ontslagen, zien de bonden. Voor hen is er geen vangnet. Daarom pleiten ze bij de overheid voor een inkomenscompensatie voor deze studenten. Ze willen dat flexwerkers die buiten de boot vallen financiële steun krijgen voor het verlies van inkomen.

Krimp

Cijfers van de Intelligence Group en Jobdigger onderstrepen het probleem. Onderzoek naar de actuele arbeidsmarktontwikkelingen laat zien dat meer dan de helft van de studenten en scholieren minder betaalde uren heeft kunnen maken sinds de coronacrisis.

Veel studenten en scholieren zijn op zoek naar een nieuwe bijbaan, volgens de Intelligence Group. Maar in bijna 80 procent van de sectoren is een krimp te zien van het aantal vacatures. Op vakantiekampen en in jeugdherbergen is 98 procent van de vacatures verdampt. Ook bij de banket- en broodbakkers is veel minder werk, net als in (kleding)winkels en pretparken. Dit is een aantal sectoren waarin normaal gesproken veel bijbaantjes te vinden zijn voor studenten.

Meldpunt

De bonden hebben een meldpunt opgezet vanuit hun gezamenlijke campagne NietMijnSchuld. De campagne is bedoeld om een einde te maken aan het leenstelsel. De Tweede Kamerfracties van D66, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK ondersteunen de oproep van de bonden. Ook hun jongerenpartijen sluiten zich aan. ,,Het is terecht dat het nu in de kamer is besproken, want veel meer studenten hebben extra geld nodig”, zegt Elbersen van de Universiteit Maastricht.

