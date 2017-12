'2.500 euro voor omscholing van ouderen is te weinig'

In de basis een leuk plan, maar volgens kenners kan de uitwerking vele malen beter. Ontwikkelingen op sociale media, internet en andere technische innovaties gaan razendsnel en kunnen voor de oude garde nogal eens een drempel betekenen. Volgens Ton Wilthagen van Tilburg University is de bonus van 2.500 euro voor bijscholing sympathiek, maar mist dit duwtje in de rug een doel. ,,Het is een beetje weinig. Eigenlijk zouden de bedrijven die de kennis en inzet van nieuw personeel nodig hebben, ook een stap naar voren moeten doen om het personeel om te scholen. Als de overheid 2.500 euro inlegt, zou het bedrijf datzelfde bedrag kunnen investeren."

De bonus is bedoeld voor 45-plussers die thuis zitten. Maar wat voor bijscholing moet je dan kiezen?, vraagt Wilthagen zich af. Dat laat de overheid in het midden. ,,Als ex-IT’er zou je nog wel kunnen snappen dat je een cursus in nieuwe programmeertaal moet gaan volgen. Maar wat als ik bij de administratie van een bank heb gewerkt? Ik zou niet weten wat voor cursus ik moet volgen om aan een baan te komen. Dan loop ik het risico dat ik het geld ergens aan besteed waar ik er niks aan heb. Dat is dan leuk voor de instituten die die trainingen geven, maar het effect kan ontzettend teleurstellend zijn.”

45 oud

Ton Wilthagen vindt het bovendien bijzonder dat 45 zo oud zou zijn. ,,45 jaar?! Dan moet je nog 25 jaar tot je pensioen doorwerken. Bijzonder dat deze grens gemaakt is." De kennis van de 'nieuwe garde', vooral digitaal, verandert ontzettend snel. Wat vorig jaar nog werd geleerd en toegepast op scholen, kan nu alweer achterhaald zijn. ,,Gelukkig kunnen werknemers nog prima werken met 45 jaar of ouder. Maar wanneer de arbeidsmarkt weer ruim is, zie je dat de voorkeur naar jongeren zal gaan vanwege lagere kosten en nieuwe kennis." Hij is er ook een groot voorstander van om de kennis van werknemers die al heel lang op dezelfde positie zitten weer flink op te poetsen. ,,Je kunt dan wel ervaring hebben, zonder dat je een ‘upgrade’ hebt gehad, is het lastig.”

Arbeidsdeskundige en -adviseur Hans Hakhof zegt, net als Wilthagen, dat je van 2.500 euro niet zoveel kunt doen. Hij ziet de kloof tussen ouder, ‘afgeschreven’ personeel en jongere werknemers al geruime tijd groeien. Wanneer iemand al jarenlang dezelfde baan heeft, en die baan ontwikkelt zich niet mee met de huidige ontwikkelingen in de maatschappij, dan is op den duur een inhaalslag nodig. ,,Deze mensen hebben er al wel een flink arbeidsverleden op zitten, maar hun kennis is niet meer relevant. De jongere werknemers worden op die manier ‘concurrenten’ in plaats van collega’s.”

Buitenspel

Volgens de adviseur zetten werknemers die zich niet ontplooien uiteindelijk buitenspel. Het gevaar van uitval is dan hoog, weet Hakhof. ,,Stel, je komt in de ziektewet terecht en je hebt een lange periode geen werk. Als je dan uiteindelijk weer terugkomt, is de verandering zo groot dat je jezelf volledig buitenspel hebt gezet.”

Hakhof raadt aan om ruwweg in dezelfde hoek te blijven zitten van de vorige functie. ,,Kijk naar wat je al had. Als je de concurrentie aan moet gaan met totaal iets nieuws, dan wordt het lastig. Het gaat erom dat die kloof tussen oudere en jongere werknemers kleiner wordt.” En soms is het ook goed om de jongere garde als hulpmiddel te gaan zien. ,,Er zijn sectoren waar veel nieuwe mensen toetreden, zoals de bouw, met jonge gasten vanuit het mbo. Die sectoren hebben ouwe rotten nodig. Dan kun je zo’n jongen ook beschouwen als een soort verlengstuk van de armen van die ouwe rot. Iemand hoeft niet op en top fit te zijn om zijn kennis over te brengen. Sterker nog: zet daar maar juist iemand neer met wat rimpels op z’n voorhoofd. Op die manier maak je op alle manieren gebruik van ervaring!”