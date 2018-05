24 uur lang zwoegen om te ontdekken of je data-scientist wil worden

Datawetenschapper wordt genoemd als een van de beroepen van de toekomst. Het UWV becijferde dat er vorig jaar 53.000 ict-vacatures openstonden, maar dat kandidaten moeilijk te vinden zijn: 42 procent van de werkgevers ondervond begin dit jaar belemmeringen in werkzaamheden door een tekort aan personeel, en onder andere het beroep van data-scientist wordt door het UWV genoemd als moeilijk vervulbare functie.

Diezelfde schaarste ondervond Newcraft vier jaar geleden ook, vertelt directeur Martijn Haanappel. Het bedrijf begeleidt digitale beursgenoteerde bedrijven en start-ups, heeft zelf 25 data-scientists in dienst en organiseert voor de vierde keer dit evenement om studenten te enthousiasmeren voor het vakgebied.

,,Vacatures voor deze functie stonden lang open, er kwamen weinig mensen op af”, zegt Haanappel. ,,We snapten niet waarom dat was. Uiteindelijk bleek dat het beeld dat studenten hadden van de digitale wereld niet overeenkwam met de werkelijkheid. Ze snappen dat de wereld digitaliseert, maar realiseren zich vaak niet dat er software nodig is om de data te kunnen gebruiken.”

Dat blijkt uit de casussen die de studenten vandaag voorgelegd krijgen bij de '24-hour data challenge': zo komt Albert Heijn met een vraagstuk over welke klantgroepen in meer of mindere mate gevoelig zijn voor aanbiedingen en wil de Nationale Spoorwegen weten of de studenten kunnen voorspellen welke treinen een grotere kans hebben op vertraging. Autoleasebedrijf Leaseplan hoopt dat studenten kunnen bedenken hoe servicevragen vanuit klanten zo efficiënt mogelijk beantwoord kunnen worden. Haanappel: ,,Op basis van anonieme data moeten ze datamodellen maken en de case zo goed mogelijk oplossen.” En zo’n nacht doorwerken en zwoegen wordt beloond: het winnende team neemt 1.000 euro per persoon mee naar huis.

Quote De ontwikke­ling in dit vakgebied gaat sneller dan universi­tei­ten kunnen bijbenen Martijn Haanappel

Geen gebrek aan werk

De deelnemende studenten hebben diverse achtergronden: van econometrie tot computerwetenschappen en engineering. ,,Er waren ruim 160 aanmeldingen, maar we hadden minder plekken beschikbaar. Nu zijn alleen masterstudenten en mensen met kennis van databases geselecteerd.” Heeft het succes en zijn mensen enthousiaster voor het vak na zo’n wedstrijd? Haanappel: ,,We meten niet of de deelnemers aan de challenge daadwerkelijk gaan werken als data-scientist. Wel hebben we laten zien dat er andere paden zijn: je hoeft als econometrie-student niet per se te werken bij een grote verzekeraar of investmentbank.”

En studenten wijzen op de mogelijkheden, blijft ook de komende tijd belangrijk, aldus Haanappel. ,,De ontwikkeling in dit vakgebied gaat sneller dan universiteiten kunnen bijbenen. Ik weet zeker dat er voorlopig geen gebrek is aan werkgelegenheid in dit vak.” Sterker nog, zegt hij, er komen mensen vanuit het buitenland naar Nederland om aan het werk te gaan als data-scientist. ,,Bij alle bedrijven waar digitalisering aan de orde is, is behoefte aan data-wetenschappers.”