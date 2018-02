3 Redenen waarom je met een gezin het minst last hebt van een burn-out

Een paar met kinderen was in 2016 het minst gevoelig voor het krijgen van een burn-out. Zo'n 12 procent van hen geeft aan vermoeid te zijn van het werk. Zowel bij mannen als vrouwen ervaren vooral alleenstaanden vermoeidheid en stress (bijna 22 procent bij vrouwen), gevolgd door iemand in een eenoudergezin en een paar zonder kinderen.

Kinderen blijken goed in het voorkomen van werkstress. We zetten drie verklaringen op een rijtje:

Volledig scherm Alleenstaanden hebben het vaakst last van burn-outklachten. © CBS

1. Met kinderen moet je snel omschakelen

Als je thuiskomt met de kinderen, word je gedwongen om meteen de knop om te zetten en de focus te verleggen van werk naar het verzorgen van je gezin. Op dat moment kún je niet aan werk denken. ,,Vrouwen die alleenstaand zijn, maken vaak langere dagen. Ook de verleiding om ’s avonds nog even op je telefoon te kijken of nog even aan het werk te gaan is groter”, zegt Carien Karsten. Ze is psychotherapeut en coach en schrijft boeken over stress en burn-outs. Ze is ook vaste columnist voor carrièreplatform Intermediair.

2. Ouders zijn gewend sociale steun te vragen

Zo’n 18 procent van de vrouwen tussen de 25 en 35 jaar was volgens het CBS-onderzoek in 2016 minstens een paar keer per maand emotioneel uitgeput, zwaar vermoeid of voelde zich leeg aan het einde van een werkdag. Bij mannen had 16 procent minstens een keer per maand last van vermoeidheidsklachten.

Wat helpt om dit soort klachten te voorkomen, is sociale steun vanuit je collega’s, maar ook privé is het goed om een sociaal vangnet te hebben, zegt Karsten. Ook daarin ziet ze een reden waarom mensen met een gezin minder vaak overspannen raken. Ouders met kinderen zijn gewend om de hulp van anderen in te schakelen: een oppas als ze een avond uit eten willen of vriendinnen die af en toe even iets overnemen. ,,Als je alleenstaand bent is het soms moeilijker om een kwetsbare opstelling aan te nemen en om hulp te vragen. Sociale steun helpt juist om een burn-out te voorkomen.”

3. Met een gezin ga je er op uit

,,Kinderen en een partner helpen bovendien om uitstapjes te maken en ontspanning te zoeken”, legt Karsten uit. ,,Je gaat met vrienden of je gezin op vakantie en kunt je ervaringen delen.” Wel waarschuwt de psychotherapeute voor té veel verhalen over werk. ,,Als je een vervelende werksituatie hebt en daar iedere avond over vertelt aan je partner, zit daar wel een grens aan. Dat heeft geen goede effecten op je relatie.”

Jonge vrouw meest last van burn-outs



Van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar had bijna 15 procent last van burn-outklachten. Bij mannen en vrouwen met kinderen was dit zo’n 12 procent. Bij alleenstaande vrouwen lag dit percentage boven de 20 procent, mannen kwamen uit op iets meer dan 16 procent. Voor ruim 45 procent van de vrouwen lag de oorzaak van de vermoeidheidsklachten vooral in het doen van ‘heel veel werk’.