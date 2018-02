50-Plussers leren een ambacht, zoals kleermaker, zodat ze waardevol blijven

De Ambachtsacademie brengt het ouderwetse leerling-gezel-meestersysteem terug in Nederland. De academie koppelt leerlingen aan leermeesters in de praktijk, om hen om te scholen tot ambachtsman – of vrouw, zoals lijstenmaker, parketteur of pianotechnicus.

Ina Hendrikse (55) is de eerste die zich aanmeldde om in twee jaar tijd te worden omgeschoold tot vakvrouw. Na een carrière van 30 jaar in de revalidatiebranche kwam Hendrikse zes maanden geleden op straat te staan. In een gesprek met het UWV hoorde ze voor het eerst over de Ambachtsacademie. Het begon meteen te kriebelen. ,,Ik was thuis kostwinner met een goed salaris. Hoewel ik af en toe best ander werk wilde, iets ambachtelijks, kon dat niet omdat de financiële verplichtingen te groot waren. Als ik me destijds had laten omscholen dan had ik onderaan, op een leerlingsalaris, moeten beginnen. Dat was niet mogelijk met mijn gezin."

,,Door de Ambachtsacademie mag ik nu, met behoud van uitkering, het orthopedisch schoenmakersvak leren van een meester orthopedisch schoenmaker. Ik vind dat een geweldige kans en ik pak 'm met beide handen aan", zegt ze enthousiast.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Links de leermeester, ambachtelijke ondernemer en orthopedisch schoenhersteller Rob Jansen, en rechts leerling Ina Hendrikse. © Frank Jansen

Enthousiast

Ina wordt opgeleid door meester orthopedisch schoenmaker Rob Jansen (58). Hij is enthousiast over zijn vak. ,,Mijn schoenen maken het verschil voor mensen. Als iemand die niet kan lopen dankzij mijn werk toch weer mobiel wordt, dan heb ik zoveel eer van mijn werk. Dat geeft echt voldoening. In mijn vak is er een groot tekort aan ambachtslieden. Als Ina over twee jaar klaar is met deze opleiding, dan kan ze overal aan de slag", voorspelt Rob.

Via Mediha Kaplan (47) kunnen werkloze 50-plussers ook omgeschoold worden toto kleermaker. Kaplan werd ooit zelf aan de modevakschool in Almelo opgeleid tot kleermaker. Ze opende in 1989 in Den Haag, samen met haar tweelingzus, naaiatelier Twins. In de loop der jaren heeft de onderneemster al heel wat vlieguren gemaakt in het opleiden van mensen. ,,Mijn eigen man was ooit muzikant. Nu helpt hij me in de zaak. Daarnaast heb ik een stuk of tien medewerkers opgeleid. Veel van hen konden later voor zichzelf beginnen", zegt de leermeester, die door de Ambachtsacademie werd benaderd om een leerling van hen aan te nemen.

Veelzijdig

,,Het vak van kleermaker is een veelzijdig ambacht'', vervolgt ze.; ,,Je neemt bruidsjurken in, herstelt een handtas, praat met mensen en draait een onderneming. Je leert van alle markten thuis te zijn. Dat maakt mijn vak heel boeiend."

Dat haar naaiatelier deze week werd uitgekozen voor de officiële opening van de Ambachtsacademie beschouwt Mediha als een grote eer. ,,Minister Koolmees vertelde me dat zijn moeder ook veel achter de naaimachine zat. Goed voorbeeld doet goed volgen, want hij stikte een kaarsrechte lijn. Als de minister in de toekomst ooit naar een andere baan moet uitkijken, dan is hij hier van harte welkom."