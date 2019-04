75 Procent maakt cv mooier dan het is, kwart daarvan bevat échte leugens

,,Een deel van de onwaarheden zijn zaken die iets mooier gemaakt zijn, maar in een kwart van deze gevallen praten we over leugens”, vertelt René Reijnga van Levent Bedrijfsrecherche. Denk aan mensen die ergens zeggen te hebben gewerkt, maar dat niet deden. Mensen die zeiden als manager veertig tot vijftig mensen aan te sturen, maar in de praktijk dat helemaal niet deden. Of sollicitanten die liegen over behaalde diploma’s en in werkelijkheid nooit een opleiding hebben afgerond. ,,Mensen zijn bang dat ze baan anders niet zullen krijgen.”

Risico

De HR-branche spande de kroon: 10,8 procent van de cv’s werd beoordeeld als ‘negatief’. Dat wil zeggen dat er feiten of omstandigheden bij de screening naar voren kwamen die een risico zouden kunnen vormen voor de organisatie.

Bij veel sollicitatieprocedures moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen voorleggen, maar Reijenga is van mening dat dat niet voldoende is om leugens op een cv te voorkomen. ,,Of iemand de juiste opleiding heeft gevolgd, wordt daarin niet meegenomen. Ook niet of er andere omstandigheden zijn die een risico kunnen vormen.”

Uit het onderzoek van Levent Bedrijfsrecherche blijkt dat in 0,29 procent van de gevallen een VOG werd afgewezen, terwijl bij hun eigen screening in 15 procent van de gevallen wel degelijk iets viel aan te merken op bijvoorbeeld de opleiding of werkervaring. ,,Fraude is schering en inslag. We weten dat de bereidheid bij werkgevers om aangifte te doen niet erg groot is, 20 procent doet aangifte. In 2 procent van de gevallen leidt dat tot vervolging. Als je alleen maar op de VOG afgaat, mis je veel informatie.”

Niet ingeburgerd

Reijnga pleit ervoor dat iedere sollicitant moet worden gescreend, want op dit moment is het ‘geen ingeburgerd begrip’. Al moet het, denkt hij, wel proportioneel zijn. ,,Een schoonmaakmedewerker op een normale locatie hoeft geen zware screening te ondergaan, maar iedereen die op gevoelige of kritische functies zit, of mensen aanstuurt of begeleidt, zou dat wel moeten.”

Zo kwam hij een tijdje terug iemand tegen die als monteur aan de slag wilde bij een bedrijf in de vitale infrastructuur. Bij de screening bleek dat hij in het verleden lid was geweest van de Hofstad Groep. ,,Dat moet je weten als werkgever, dan kun je zelf beoordelen of je dat een probleem vindt.” Reijnga denkt niet dat dat werkgevers afschrikt. ,,Juist die kandidaat die bijvoorbeeld gedetineerd is geweest en open is over zijn verleden, laat zien dat hij van goede wil is. Mensen kunnen bovendien nooit voor hetzelfde feit twee keer worden veroordeeld”, aldus de directeur.

Waar Reijnga aan sollicitanten adviseert altijd eerlijk en open te zijn over het verleden en behaalde diploma’s, adviseert hij aan werkgevers om altijd kritisch te blijven kijken naar de ontvangen cv’s van sollicitanten. ,,Is een cv logisch qua opbouw, kloppen de data. Staat er bij de opleiding wanneer het diploma is behaald en zitten er onregelmatigheden in de tijdslijn? Als daar vragen over zijn, stel die dan aan de kandidaat. Natuurlijk kan het zijn dat iemand een jaar een sabbatical heeft genomen, maar het kan ook zomaar zijn dat die persoon een jaar gedetineerd is geweest”, aldus de directeur.

