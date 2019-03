Aan de slag als heuse poffertjesbakker in attractiepark Slagharen

Ervaring als professioneel poffertjesbakker is een pre, zo luidt de vacature. Maar, bij attractie- en vakantiepark Slagharen weten ze ook dat de kans vrij klein is dat iemand dat al eerder heeft gedaan. HR-manager Noortje Bellucci lacht. ,,Het is leuk als je ervaring hebt, maar we willen vooral dat je snapt hoe het is om te werken met eten. Dat je daar netjes en zorgvuldig mee om kunt gaan.”

Als poffertjesbakker in het pretpark beman je samen met een of twee collega’s een echte poffertjeskraam, inclusief poffertjesbakplaat. Naast poffertjes, worden er ook crêpes gebakken. ,,Belangrijk is dat je het juiste recept gebruikt, dat alle ingrediënten aanwezig zijn en dat je de juiste handelingen verricht, bijvoorbeeld de poffertjes op het goede moment draait”, aldus Bellucci. Het park biedt de mogelijkheid om een sociale hygiëne-certificaat te behalen, mocht je daar nog niet van in het bezit zijn. Verder moet de kandidaat Nederlands en Duits spreken en bovendien gastvrij zijn. ,,We zoeken iemand die leuk en enthousiast is naar onze gasten. Er komen veel families met kinderen en die moeten een leuke dag hebben.”

Seizoenswerk

Slagharen zoekt mensen voor het nieuwe seizoen, dat begin op 5 april en loopt tot en met 5 januari volgend jaar. ,,Het is altijd een beetje de vraag hoeveel mensen kunnen werken, maar we zoeken mensen voor de duur van het hele seizoen, fulltime en parttime. Iemand die naar school gaat, kan soms alleen in het weekend werken, maar er zijn ook mensen die fulltime aan de slag willen”, aldus Bellucci. Op die manier wordt een heel team van poffertjesbakkers gevormd.

Volledig scherm De achtbaan Gold Rush in Attractiepark Slagharen. Medewerkers en hun familie krijgen gratis toegang tot het park. © FFU.nl/Alex Mulder

Ook een volgend seizoen zou je eventueel weer aan de slag kunnen. ,,Na afloop van ons seizoen kijken we altijd welke collega’s terugkeren en hoeveel nieuwe mensen we nodig hebben. Afhankelijk daarvan beginnen we met de werving. De grootste piek ligt natuurlijk in het hoofdseizoen”, aldus Bellucci.

Gezinsabonnement

Een leuke bijkomstigheid van werken in Slagharen is de onbeperkte toegang die je ervoor terug krijgt. Je krijgt namelijk een gezinsabonnement waarmee je samen met je gezin (of ouders) naar het park kunt. Ook is er drie keer per jaar een personeelsfeest: De kick-off, straks bij de opening van het seizoen, een zomerbarbecue voor alle medewerkers en het eindfeest in januari. Tegenover dit alles staat een salaris van tussen de 8 en 10 euro bruto per uur. De precieze vergoeding is afhankelijk van opleiding en ervaring.

