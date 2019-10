Aanstormend dj-talent moet opboksen tegen stevige concurrentie

Ons land geldt nog altijd als hofleverancier van de beste dj's ter wereld. Op het Amsterdam Dance Event laten talenten deze dagen zien wat ze in huis hebben én kunnen ze netwerken. Geen overbodige luxe, gezien de oplopende concurrentie. Het aantal ingeschreven dj's bij de Kamer van Koophandel is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Hoe houd je je als jonge dj staande in de harde muziekwereld?

In 2014 stonden er 2859 dj's ingeschreven in het Nederlandse handelsregister. Nu, vijf jaar later, zijn dat er 4341. Flink meer mensen die dus professioneel plaatjes draaien. Vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland werken veel mensen in de elektronische muziek. Hoe oud deze dj's zijn, en of het vooral mannen of vrouwen zijn, heeft de KvK overigens niet geanalyseerd.

Luc van Essen (23): ‘Het is een eer als de grote jongens je nummers draaien’

Artiestennaam: Lukas Vane

Draait: sinds z'n vijftiende

,,Ik heb op mijn vijftiende mijn eerste dj-setje gekocht. Zat ik op mijn laptop te oefenen, thuis in de slaapkamer. Langzaam ging ik steeds meer draaien en organiseerde ik ook eigen feesten, zodat ik nóg meer kon draaien. Het is een harde wereld. Hard werken, weinig slapen. Voor jou tien anderen. Soms is het niet goed genoeg en hoor je niets meer. En in Nederland zie je dat onze muziek niet eens meer zo populair is. Iedereen wil Lil’Kleine en Boef horen. We hebben hier Koningsdag, het Amsterdam Dance Event (ADE) en een paar losse festivals. Je moet eigenlijk naar shows in het buitenland om echt geld te verdienen.”

,,Het is leuk dat het vak zo populair is, maar ik merk ook dat er meer concurrentie is. Dat er meer mensen zijn die doen wat ik doe. Zodra er een nieuwe sound is, of iemand met iets verfrissends komt, wordt het gelijk nagemaakt. Tegelijkertijd kun je nog zo'n goede producer zijn, het gaat er om wie je kent. Het netwerk is alles. Op ADE draai ik één avond zelf, de rest gaat om het ontmoeten van mensen. Even handjes schudden, nieuwe boekingskantoren ontmoeten. Ik heb geluk dat ik vorige maand een nieuwe release had, Drop it, samen met de Duitse dj Tujamo. Al 1,8 miljoen streams. Dat zijn goede getallen.”

Tiësto

,,Het is sowieso leuk om te draaien. Daar begon dit voor mij mee. Het is mooi om op een podium te staan en mensen te vermaken. Maar ook het creëren van eigen muziek is super gaaf, om te zien dat mensen daar enthousiast van worden. Mijn laatste release werd gedraaid door sterren als Tiësto, David Guetta en Afrojack. Mensen zullen snel denken dat je daar niets aan hebt, je wordt niet bij naam genoemd, maar het is een eer dat de grote jongens mijn muziek kennen. En ik kan het beeldmateriaal weer aan organisaties en bookers laten zien. Kijk: Tiësto draaide mijn nummer.”

Jordi Coenradie (23): ‘Ik merk dat er veel concurrentie is. Soms lijkt het of iedereen dj wil worden’

Artiestennaam: Jordan Jay

Draait: vijf jaar professioneel

,,In 2014 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, daarvoor was ik al begonnen met het maken van muziek. Ik ben altijd al creatief geweest. Als dj kun je de creativiteit die je in de studio in je muziek stopt, uiten op het podium. Ik probeer strategisch te kiezen welke optredens ik wel en niet doe. Ik kom net terug uit Tokyo. Maar ik wil ook nieuwe muziek maken en daar tijd aan besteden.”

,,Of je veel geld verdient, hangt een beetje af van waar je voor kiest. Je kunt vier keer in een weekend draaien en 250 euro per optreden verdienen. Dan kun je makkelijk rondkomen. Af en toe produceer ik ook voor andere dj's, dat is hoe de industrie werkt. Dan krijg je een eenmalige fee en royalties voor elke keer dat het nummer gedraaid wordt. Om daar iets uit te halen, moet je wel miljoenen streams hebben. Ik doe het vooral als ik net een grote investering heb moeten doen. Maar alleen als het niet strookt met mijn eigen visie, mijn eigen stijl is voor mezelf.”

,,Ik merk dat er veel concurrentie is. Soms lijkt het wel alsof iedereen tegenwoordig dj wil worden. Ik denk dat het komt omdat het een vrij makkelijk beroep is dat je snel kunt doen. Iedereen kan wel een beetje plaatjes draaien. Op ADE heb ik vier optredens. Ook daar probeer ik strategisch te kiezen welke optredens ik doe. Op events van Don Diablo en Future house music. Donderdag draai ik op een event van Aziatische promotors. Dat is een goed netwerkmoment. Iedereen is er. Zondag draai ik op een evenement van een goede vriend. Ik kijk er naar uit. Dit is het moment om in eigen land te kunnen laten zien wat ik echt wil.”

Rick Hartman (22): ‘Draaien op een feestje is wel wat anders dan een kantoorbaantje van 9 tot 5'

Artiestennaam: Rick Hartman

Draait: een jaartje of zes, maar sinds drie maanden fulltime

,,Ik ben nu een paar maanden afgestudeerd en ga nu fulltime aan de slag. De focus gaat op produceren. Daar komt het meeste geld mee binnen. Af en toe doe ik een booking, een stuk of vier per maand. Dat is meestal een keer per weekend. De concurrentie is enorm. Het is moeilijk om je te onderscheiden. Daarom leg ik ook de focus op produceren en hogere streams. Dan word je waardevoller om in te huren. Mijn studie commerciële economie heeft op het gebied van branding en marketing nog wel wat voordelen.”

,,Het is moeilijk om financieel rond te komen met alleen optredens. Dan draai je in het weekend, dan heb je maximaal drie dagen om je geld te verdienen binnen een vast tijdslot. Het is moeilijk om in vijftien uur je verdiensten bij elkaar te draaien. Op een mindere avond verdien je zo'n zestig euro per uur, een andere keer 200 euro. Het is een beetje aftasten en onderhandelen wat je kunt vragen.”

,,Er zijn meerdere redenen waarom ik dit een mooi vak vind. Ten eerste mijn passie voor muziek. Dat staat natuurlijk op één. Daarnaast vind ik de werksfeer erg tof. Draaien op een feestje is wel wat anders dan een kantoorbaantje van 9 tot 5. Dit is gemoedelijker en gezelliger naar mijn idee. Het derde is de vrijheid die ik heb om te doen wat ik leuk vind. Op ADE ga ik vooral naar verschillende meetings en mijn netwerk onderhouden en uitbouwen. Dat is het doel, daar is ADE heel goed voor.”

