Aantal flexwerkers stijgt met driekwart in vijftien jaar

‘Mijn salaris is bijna 5000 euro netto en dat maak ik nooit op’

12 februari De grootste ambitie van Atilay Uslu (50) was om voor zijn dertigste een miljoen gulden te hebben, dit bedrag op de bank te zetten en te leven van het rendement. In 2000 richtte hij Corendon op, aanvankelijk een reisorganisatie voor reizen naar Turkije, maar inmiddels kan Corendon zich, met een omzet van driehonderd miljoen euro, als een ware reisgigant beschouwen. Zijn eerste miljoen had Atilay Uslu al op zijn 28ste binnen, is te lezen bij De Ondernemer.