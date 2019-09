Aantal topvrouwen neemt dit jaar een flinke groeispurt maar we zijn er nog lang niet

Voor het eerst in drie jaar is het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen gestegen. Eén op de vier benoemingen van topbestuurder betrof dit jaar een vrouw. Toch kan de vlag nog niet uit: met dit tempo duurt het nog zeker tien jaar voordat we op het wettelijk streefgetal van 30 procent zitten.

Van de in totaal 29 nieuwe bestuurders zijn er dit jaar zeven vrouwen benoemd. Een record, zegt hoogleraar Mijntje Lückerath, verantwoordelijk voor de Female Board Index. De index brengt jaarlijks het aantal vrouwelijk bestuurders én commissarissen bij alle 88 Nederlandse beursondernemingen in kaart.

Dit jaar is in beide functies een stijging te zien. Dat resultaat klinkt mooier dan het is, beaamt onderzoekster Lückerath. Het aandeel vrouwelijke bestuurders ligt nu op 8,5 procent en dat is nog ver onder de doelstelling van 30 procent. ,,We zitten nu op het niveau van 2015.” Blij wordt ze daar niet van, nee. ,,Vooral niet als je beseft dat bij de 71 beursgenoteerde bedrijven die nog geen vrouw in hun raad van bestuur hadden, dit jaar 19 mannelijke bestuurders zijn benoemd.”

Als het gaat om de benoeming van vrouwelijke commissarissen, komt Nederland iets meer in de buurt van het streefcijfer van 30 procent. Van alle 64 nieuwbenoemde commissarissen waren er dit jaar 24 vrouw, een stijging van 38 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook hier geldt: het percentage blijft met 26,8 procent achter bij de doelstelling.

Maatregelen

De vraag is wat de minister nu gaat doen. Vorig jaar zei bewindsvrouw Ingrid van Engelshoven (Emancipatie, D66) stevige maatregelen te nemen als de cijfers niet veel beter zouden worden. Voordat ze een besluit neemt, wil ze eerst eind september het SER-advies afwachten. ,,Ze kan besluiten om het nog een jaartje aan te kijken of een optie is om het vrouwenquotum uit de la te trekken”, denkt de hoogleraar.

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, die samen met voormalig minister Jet Bussemaker een database met ruim 1.600 geschikte topvrouwen opzette, is niet ontevreden. ,,Een op vier benoemingen van bestuurders was afgelopen periode een vrouw. Dat is een record. Bij de commissarissen naderen we verder inmiddels al bijna de 30 procent vrouwelijke commissarissen. We raken al met al op de goede weg, al gaat het ons nog niet snel genoeg.” De werkgevers willen liever geen quotum.