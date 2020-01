Aantal werklozen in Nederland blijft gelijk, meeste werkloosheid binnen EU in Griekenland

Het werkloosheidspercentage in Europa is de laatste maanden nagenoeg gelijk gebleven. Sinds mei vorig jaar is het gemiddelde werkloosheidspercentage in alle EU-landen 6,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Wel zijn er in individuele landen grote verschillen: in Griekenland ligt het werkloosheidspercentage met 16,8 procent het hoogst, gevolgd door Spanje waar 14,2 procent van de beroepsbevolking geen baan had in oktober 2019. ,,De werkloosheid ligt nog steeds op een behoorlijk niveau”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,Dat komt door een aantal uitschieters naar boven. Spanje, Italië (bijna 10 procent) en Frankrijk (ongeveer 8 procent) zijn grote landen met relatief hoge werkloosheid. Die trekken het gemiddelde omhoog.”

Nederland

Nederland is een van de EU-landen met de laagste werkloosheid: het percentage staat vanaf augustus op 3,5 procent. Dat is wel een lichte stijging: in het voorjaar waren minder mensen werkloos en was het werkloosheidspercentage van maart tot en met mei 3,3 procent. Van Mulligen: ,,Je ziet dat Nederland het ten opzichte van Europa altijd goed doet. Tijdens de crisis zat Nederland iets dichter tegen het gemiddelde aan, maar nu staan we daar weer wat verder vanaf.”

Voor de berekeningen werden 28 EU-landen meegeteld. Alleen Hongarije, Malta, Polen, Duitsland (3,1 procent) en Tsjechië (2,2 procent) kenden een lagere werkloosheid dan Nederland, maar ook daar is – net als in de rest van Europa – de daling de laatste maanden tot stilstand gekomen. ,,Je ziet dat de economische hoogconjunctuur een beetje voorbij is”, aldus Van Mulligen. ,,De economische groei gaat wat minder hard dan de jaren daarvoor. Dat zie je ook op de arbeidsmarkt en in de werkloosheidscijfers terug.”

De werkloosheidscijfers zullen in de toekomst ook weer gaan stijgen, verwacht Van Mulligen. ,,Maar wanneer dat gaat gebeuren, is natuurlijk koffiedik kijken.”