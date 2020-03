Aanvraag deeltijd-WW verviervoudigd, website overbelast

Thuiswerken We blijven (bijna) allemaal thuis: vijf tips om optimaal op afstand te videobel­len

11:55 De oproep van de overheid om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken, betekent dat de manier waarop we met elkaar overleggen voor veel mensen verandert. In dit artikel geven we je op basis van onze eigen ervaring met videoconferencing en onze tests van webcams vijf simpele tips om zo’n videocall optimaal te laten verlopen.