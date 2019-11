Aardrijkskundeleraar Hidde (27) vernieuwt zijn vak door te rappen

‘Zullen we nog een rapje doen?’ Hidde Nuijten (27), op Instagram bekend als ‘Meester Hidde’ (18.000 volgers), weet wel hoe hij zijn aardrijkskundeles feestelijk moet afsluiten. Seconden later vliegen de woorden door het lokaal op de vierde verdieping van middelbare school Lumion in Amsterdam. ,,Elke dag een vol lokaal, dat is een drukke meet & greet.”

Nuijten begon een jaar geleden met het rappen van een begrippenlijst voor een aardrijkskundetoets. ,,Die toets over welvaart en welzijn werd direct goed gemaakt. Ik zeg niet dat dat door mijn raps komt, maar ik zag mijn teksten wel terug in de antwoorden. Een leerling zei gekscherend: ‘ik heb in één filmpje meer geleerd dan in een week les.’’ Een nieuwe lesmethode was geboren.

Pittige doelgroep

De geboren Hagenaar is continu op zoek naar manieren om zijn lesstof op de school in het Amsterdamse Nieuw-West te vernieuwen. Door middel van muziek probeert hij zijn leerlingen op een andere manier wat over aardrijkskunde, maar ook over het leven zelf, te leren. ,,We zitten in een wijk met veel verschillende culturen en sommige kinderen hebben het moeilijk thuis. Het is een pittige doelgroep. Ik ben hun aardrijkskundeleraar, maar bied ze af en toe ook een luisterend oor. In goede en in slechte tijden.’’

Quote Ik ben hun aardrijks­kun­de­le­raar, maar bied ze af en toe ook een luisterend oor. In goede en in slechte tijden Hidde Nuijten

Het eerste ‘rapje’ sloeg direct aan en al snel stond Nuijten op school bekend als de rappende meester Hidde. Aangemoedigd door zijn leerlingen plaatste hij dat nummer op Instagram. ,,Ik heb wel tien keer nagedacht voordat ik mijn eerste filmpje online zette.’’ Zijn rap ging viraal en werd tienduizenden keren bekeken. ,,Het werd een totale gekte. Ik had niet kunnen vermoeden dat zo veel mensen mij zouden zien rappen.’’

Tegelijk met het succes op sociale media kwamen ook de negatieve reacties. ,,Ik lees alles, maar krijg eigenlijk weinig kritiek. Ik zou niet normaal les kunnen geven en alleen op mijn raps teren. Maar ik zal je zeggen: er zijn meer lessen dat ik niet rap, dan dat ik het wel doe. En sommige van mijn vaste leerlingen hebben er ook weleens genoeg van.’’

Vlogs over aardrijkskunde

Om zich nog beter op zijn Instagram te kunnen focussen, leverde hij ten opzichte van vorig schooljaar een klas in. ,,De school staat achter mij en juicht het vinden van nieuwe lesmethoden toe. De klassieke manier van doceren hoeft niet de beste te zijn.’’ Zo krijgen zijn leerlingen niet alleen uitleg via raps, maar moeten ze ook zelf vlogs over aardrijkskunde maken. ,,Docenten zien sociale media vaak als iets negatiefs, maar ik vind het dé manier om leerlingen te bereiken. Als ze scrollend op Instagram een aardrijkskunde-rap voorbij zien komen en daar een blik op werpen, is dat al winst.’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Hidde Nuijten (27) © Dingena Mol

Nuijten is hard en streng als het moet, maar deelt zijn leerlingen een high five en een boks uit als dat kan. Met zijn taalgebruik probeert hij bij de leefwereld van zijn leerlingen aan te sluiten. ,,Rappen is leuk, maar ik geef nog steeds onvoldoendes. Ik blijf de meester en leerlingen weten heel goed dat er een verschil is tussen de meester in de klas en die op Instagram.’’

Quote Rappen is leuk, maar ik geef nog steeds onvoldoen­des

Hij begon met rappen tijdens de tussenuren op het Zandvliet College in Den Haag. ,,Sommige leerlingen gingen kaarten, anderen kochten wat in de Albert Heijn. Ik ging met mijn vriendengroep rapjes maken. Het ene deel trommelde, met een andere vriend ging ik freestylen over de conciërge of andere schooldingen. Ook heb ik in mijn studententijd wel­eens aan een wedstrijd meegedaan’’, zegt Nuijten, die op het Lumion bezig is aan zijn derde schooljaar.

Solidair

Sinds zijn eerste filmpje op Instagram belandde de nu in Amsterdam wonende Nuijten in een rollercoaster. Twee weken geleden stond hij op de Dam in Amsterdam voor 10.000 mensen en rapte hij over de toekomst van het onderwijs. ,,Ik ben niet ontevreden over de werkdruk en het salaris, maar ik wilde solidair zijn met mijn collega’s. Het vak gaat mij aan het hart en ik vind dat er onvoldoende goede leraren zijn. Het prachtige beroep van leraar kan wel een boost gebruiken. Ik krijg nu aandacht en voel me daarom verantwoordelijk mij uit te spreken.’’ Ook maakte hij al zijn opwachting in de podcast van minister van Onderwijs Arie Slob (‘Slobcast’) en schoof hij aan bij de onderwijsvakbonden.

Op vrijdagmiddagen werkt hij in de studio van het Lumion met zijn leerlingen aan nieuwe muziek. Op de apparatuur die ze dan tot hun beschikking hebben, kan menig radiostation jaloers zijn. ,,We zitten daar vaak met een volle bak. Ik moet leerlingen soms zelfs teleurstellen. Het is een leuke manier om buiten school creatief met elkaar bezig te zijn en elkaar te leren kennen.’’ Het resultaat is mogelijk binnenkort al te beluisteren. ,,Ik ben met verschillende nummers bezig, misschien komt er wel een EP.’’

Op zoek naar een baan in het onderwijs? Vul hieronder je gegevens in: