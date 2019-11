‘Acht jaar heb ik nog, mocht ik net zo oud worden als mijn vader’

Een magere acht jaar. Zo lang heb ik nog te leven, mocht ik net zo oud worden als mijn vader. Verder natuurlijk een onzinnige gedachte, maar het schoot me afgelopen week door m’n hoofd. Ik zal uitleggen waarom.

Een groot nadeel van het hebben van kinderen is dat je constant beseft dat de tijd voorbij raast. Je holt van de ene verjaardag naar de andere, er is altijd wel een schoen of broek die, net nadat je hem gekocht hebt, alweer te klein is geworden en heb je gisteren boodschappen gedaan, is de koelkast vandaag alweer leeg. ‘Huh, hoezo is de melk op?’

Kerstrapport

Ik hol voor mijn gevoel dus regelmatig achter de feiten aan. En als het in dit tempo doorgaat, zijn die miezerige acht jaar die me theoretisch nog resteren veel te weinig om alle dingen te doen die ik nog graag wil.

Neem afgelopen vrijdag. Vol trots komen de kinderen uit school met....het kerstrapport! Nou klopt het wel dat sinds oktober het ‘Let it snow’ en andere kerstkitsch hier door de speakers in de supermarkt schalt (overigens is het koudste ooit gemeten in Singapore 19 graden boven nul en in deze hoek van de wereld steek je de bbq aan met kerst, dus waarom toch die eeuwige sneeuwverheerlijking?) en de trend dat alles naar voren gehaald moet worden, gaat dus naast de pepernoten, ook niet aan het kerstrapport voorbij.

Was overigens in mijn basisschooltijd het rapport een overzichtelijk rijtje met cijfers van 1 tot en met 10, tegenwoordig is het een kleurrijk boekwerk vol lijntjes, stippen en bij elk vak een leuk intermezzo van de docent. ,,Op zich gaat het goed, maar het tempo mag wat hoger en je bent snel afgeleid als je buiten een vogel ziet vliegen.’’

Psalmversje

Natuurlijk is dit wat de moderne ouder wil. Betrokkenheid tot en met. Maar een werk dat het voor leraren is! Het enige wat mijn meester op mijn rapport schreef was ‘bevorderd’. Of ‘uitstekend’ toen ik eindelijk die 10 scoorde op psalmversje zingen.

Daar kreeg ik overigens altijd een 7 voor, maar toen meester Vriesema uiteindelijk verzuchtte dat ik het in vredesnaam niet meer hoefde te zingen maar gewoon mocht opzeggen, kreeg ik alsnog die felbegeerde 10. ,,Geef hem alstublieft die 10, meester. Als hij maar kapt met zingen!’’ Het psalm Eens als de bazuinen klinken klonk bij mij als het eentonige gebrom van een grasmaaier en daar was ‘zowel in de hemel alzo ook op de aarde’ niemand bij gebaat.

Opa

Acht luttele jaren nog maar. Dus ik poets, was, kook, knuffel, lees, troost, speel, help en luister alsof mijn leven ervan afhangt. Zal mij niet gebeuren dat het op een dinsdagochtend zomaar ineens is afgelopen. Mijn opa werd overigens 94.

