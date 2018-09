Achterstand vrouwen op de arbeidsmarkt kost miljarden

De onderzoekers constateren dat een complex systeem is ontstaan, dat ,,typisch is voor Nederland" en zichzelf in stand houdt. Vrouwen werken massaal in het onderwijs en de zorg, sectoren met veel deeltijdbanen en een relatief lage bijdrage aan het bruto binnenlands product. Ze nemen onevenredig veel onbetaalde zorgtaken op hun schouders.



Als Nederland op het vlak van gendergelijkheid net zo goed zou scoren als de best presterende landen om ons heen, zou de economie een extra impuls krijgen van 114 miljard euro. Bij volledige gelijkheid van mannen en vrouwen zouden alle Nederlanders samen 221 miljard euro rijker zijn.