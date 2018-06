Ad (72): 'Elke ochtend ga ik met plezier naar mijn werk toe'

Er wordt volop gediscussieerd over het moment dat mensen kunnen stoppen met werken. Het laatste nieuws is dat werknemers geboren na 1954 met 67 jaar en drie maanden met pensioen mogen. Ad van Paassen (72) gaat gewoon door. Hij werkt nog dagelijks bij een plantenkwekerij. ,,M’n werk is alles voor me.”

Elke dag staat Ad Paassen om half vier, vier uur naast zijn bed. Zijn wekker zet hij wel, maar hij heeft ‘m nog nooit gehoord. Altijd wordt hij uit zichzelf wakker. Hij maakt een sneetje brood klaar, zet koffie en om vijf uur is hij op plantenkwekerij Leo Ammerlaan in Bleiswijk. ,,Ik doe het nog zo graag. Elke ochtend ga ik er met plezier naar toe. Vorige week kwamen mijn vrouw en ik terug van vakantie en ik ben de volgende dag gelijk naar de tuin gegaan om te kijken of er nog werk was.”

Steeds vaker gaan Nederlanders later met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd stijgt sinds 2006, toen stopte de meeste mensen rond de 60 jaar met werken. Onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen - met als doel dat werknemers langer gingen doorwerken - is de leeftijd gestegen. Het percentage werknemers die voor hun 65ste met pensioen gaan, is sindsdien gehalveerd. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers nu afzwaaien, is 64 jaar en 10 maanden.

Nul-urencontract

Volledig scherm Ad van Paassen. © Marco De Swart Paassen werkt inmiddels al 22 jaar bij Ammerlaan. Hij verzorgt het perkgoed. Violen, geraniums, begonia’s, afrikaantjes. ,,Na mijn 65ste heb ik een nul-urencontract gekregen. Ik ben iedere dag welkom, maar als ik een dag niet kan, dan is het geen probleem. Ik wil het blijven doen zolang mijn gezondheid het toelaat. Voor het geld hoef ik het niet te doen.” Een voorzichtig lachje: ,,Van wat ik verdien, wordt het een en ander wel ingehouden. Ik zou zelfs beter kunnen stoppen als je alles tegen elkaar afzet. Ja, ik ben een goeie voor de belasting.” Berustend zegt Paassen: ,,Maar dat heb ik naast me neergelegd. Geld is niet het belangrijkste. De plantjes zien groeien, het opkweken, ja het werk op zich is een grote hobby van me.”

Paassen is binnen het bedrijf de enige boven de 65 jaar. ,,Ik heb een collega van 65 die nog drie ochtenden werkt. Sommige mensen verklaren me voor gek. Maar de meesten waarderen het. Ik vind het gewoon heerlijk om te doen. En ik ben om half tien, tien uur klaar. Dan ga ik naar huis, naar m’n vrouwtje toe. Ik vind het fijn dat we van het extraatje wat ik verdien lekker samen weg kunnen of onze kinderen en kleinkinderen iets kunnen toestoppen als het nodig is.”

Paassen tipt, zolang het nog mogelijk is, om door te blijven werken. ,,Mits de gezondheid het toelaat. En lukt het niet om bij je werkgever te blijven, ga dan wat vrijwilligerswerk doen. Blijf een beetje in de weer. Ik fiets in de middag ook graag. Of we wandelen. En we hebben een grootouder-abonnement voor diergaarde Blijdorp.” Kortom: ,,Ga niet achter die beruchte geraniums zitten." Of doe het zoals Ad en ga aan de slag met die geraniums.

Maar goed, dat is ook weer ieder mens zijn keus natuurlijk, lacht hij. ,,Ooit zal het een keer ophouden, al ben ik eigenlijk nog nooit ziek geweest. Ik heb me in twintig jaar maar één keer ziek gemeld. En wat betreft stress: ik zou niet weten wat het is. Ik ben een rustige jongen.”