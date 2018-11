‘Administratie starter niet meer dan facturen en bonnetjes tellen’

Alles wat je van te voren niet kent, lijkt eng. Maar echt, zo ingewikkeld zijn die cijfers niet. Met het gevaar dat ik klink als je oude wiskundedocent: ‘Als je eenmaal doorhebt hoe het werkt, is het echt leuk’. Die cijfers zijn namelijk de kern van je bedrijf: ze laten immers zien hoe succesvol je bent in wat je doet. En pas als je je eigen cijfers en trends kent, kun je ook doelen stellen om die te verbeteren. Anders beslis je blind.

Niet in paniek raken bij het woord ‘boekhouden’, het is een kwestie van je administratie goed bijhouden. Want de boekhouding van een starter bestaat uit niet meer dan facturen en bonnetjes tellen. Een simpel klusje, helemaal als je van een online boekhoudsysteem als Moneybird gebruik maakt. Spreadsheets hoef je niet eens te openen op die manier. Eigenlijk zijn er maar 5 momenten in een jaar waar je wat hulp kunt inroepen: bij je btw aangifte (4 keer per jaar) en bij je inkomstenbelasting (1 keer per jaar).

Quote Idealiter zou je zelf aangiftes kunnen voorberei­den en de boekhouder laten controle­ren. Charlotte van 't Wout

Geld besparen

Ik ben wel een groot voorstander van dat je onmiddellijk een boekhouder inhuurt. Die bespaart je sowieso geld, want hij of zij weet veel meer van alle regeltjes en uitzonderingen dan jij, en levert dus geld op. Denk alleen niet dat je daarmee zelf er helemaal niks van HOEFT te weten: het is natuurlijk veel beter als je zelf ook snapt wat btw nou precies betekent en je een idee hebt hoeveel je elk kwartaal moet betalen. Of terug krijgt.

Idealiter zou je bijvoorbeeld zelf je aangiftes kunnen voorbereiden, en de boekhouder ernaar laten kijken als controle. Steek een halve dag in het leren van de basisprincipes: er is met een Google-zoekactie genoeg over te vinden. Dan snap je het vanzelf. En nadat je al je cijfers verzameld hebt (makkelijk zelf te doen), gaat de boekhouder ernaar kijken en beslissen welke regels wel of niet van toepassing zijn (minder makkelijk).

En nadat je dit 3 keer hebt gedaan, ben je de eerste angst voorbij, en is het al ‘gewoon’ geworden. Je kan dit.

