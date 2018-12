Administratief medewerker? Je kunt beter iets anders gaan doen

Administratief medewerkers zonder baan zitten in zwaar weer. Hun baan verdwijnt door digitalisering. Het UWV onderzocht hoe je deze groep mensen het juiste zetje in de rug kan geven iets anders te gaan doen.

In de eerste helft van 2017 zochten gemiddeld 32.000 mensen naar een baan als administratief medewerker, terwijl hiervoor gemiddeld maar 340 vacatures open stonden. Maar zomaar even een ander beroep kiezen is zo makkelijk nog niet.

Willen werknemers in dit vakgebied toch aan een nieuwe baan komen, dan zullen ze hun horizon moeten verbreden, stelt het UWV. ,,Door onder meer de digitalisering verdwijnen bepaalde beroepen, zoals dat van administratief medewerker’’, zegt Yvonne Engels, gedragsdeskundige van het UWV. Als deel van een denktank bedacht zij samen met de Radboud Universiteit hoe voormalige administratief medewerkers naar andere typen banen gestuurd kunnen worden. ,,De kans dat je na bijvoorbeeld ontslag nog terecht kan in hetzelfde soort baan is wel erg klein. Het is dan ook noodzakelijk om verder te kijken.’’

Dat hoeft niet per se een hele grote verandering in te houden. Met hun competenties zijn administratief medewerkers bijvoorbeeld vaak geschikt voor de klantcontactberoepen. De stap naar een baan als medewerker bij de klantenservice is relatief klein en de kansen zijn in dit vakgebied groot. ,,Voor dit soort beroepen is er veel vraag naar nieuwe mensen en je hebt geen aanvullende scholing nodig. Na eventuele verdere scholing liggen er voor voormalig administratief medewerkers ook kansen als assistent accountant of intercedent op een uitzendbureau.’’

Onrealistisch optimistisch

Het is natuurlijk niet niks om van iemand te verwachten dat hij zomaar iets anders gaat doen, erkent Engels. ,,Je moet mensen daar wel bij helpen en erachter komen waarom ze soms twijfelen om breder te zoeken.’’ Een van die redenen is dat mensen nu eenmaal de neiging hebben onrealistisch optimistisch te zijn. ,,We schatten onze kansen nog weleens positiever in dan ze werkelijk zijn. Je denkt, natuurlijk is de concurrentie groot, maar mij gaat het wel lukken een baan te vinden. Terwijl de kansen in dit geval echt heel klein zijn.’’

Kijken naar een heel ander beroep kan soms aanvoelen als een verlies. ,,Mensen hebben vaak veel geïnvesteerd om op dit punt in hun carrière te komen. Ze hebben er veel tijd aan besteed en opleidingen gevolgd die veel geld hebben gekost. Dan besluiten ze toch maar door te gaan met zoeken in dit vakgebied. Maar naar iets anders kijken, is soms gewoon het slimste om te doen.’’

De denktank onderzocht ook hoe je twijfelende werkzoekenden het juiste zetje in de rug kan geven. ,,Dat kan heel eenvoudig door hen een bericht te sturen met de feiten op een rijtje. Het is een pijnlijke boodschap die je de mensen moet vertellen, maar het is wel nodig om ze de urgentie te laten voelen om toch breder te kijken’’, zegt Engels. ,,Het kost amper iets, maar heeft wel effect. Uit een steekproef die we hebben gedaan, blijkt dat voormalig administratief medewerkers die we dit bericht stuurden vaker naar vacatures buiten hun vakgebied keken.’’

Hans Weijenberg werkte 36 jaar bij een verzekeringsmaatschappij toen hij onaangenaam nieuws kreeg. ,,Mijn functie zou ik moeten gaan uitvoeren op het kantoor in Leeuwarden, terwijl ik toen in Apeldoorn woonde en werkte. In overleg met het thuisfront leek het me beter dat niet te doen.’’

Ontslagronde

Maar hoe dan verder? ,,Ik was pensioenspecialist en door de digitalisering was het werk al erg veranderd. Er is bijvoorbeeld minder contact met klanten, dat vond ik jammer. Om me heen hoorde ik ook over de ene na de andere ontslagronde bij banken en verzekeraars. Ik wist dat ik in dit vak niet meer aan de bak zou komen.’’

Dus gooide Weijenberg het roer volledig om. ,,Het leek me leuk om meer met mijn handen te werken, en resultaat te zien van mijn werk.’’ Via een opleiding tot meubelmaker kwam hij met hulp van het UWV en opleider Bouwmensen terecht in een heel andere sector, de bouw. Nu is hij timmerman in opleiding.

Het is wel even iets heel anders dan de hele dag op kantoor zitten. ,,Vandaag sta ik op een bouwplaats te werken in de regen en de blubber. Het werk is wel zwaarder, ik ben aan het einde van de dag fysiek fysiek veel meer moe. Maar toch ga ik elke dag met plezier naar mijn werk. En op mijn leeftijd vind ik dat belangrijker dan de verdienste die ik eraan overhoud.’’

Wat is zijn advies aan anderen die (noodgedwongen) een carrièreswitch overwegen? ,,Ga iets doen waar je plezier aan beleeft, maar kijk ook wat realistisch is voor jezelf om te doen. De grote directeur worden van een succesvol bedrijf wil iedereen wel, maar is niet voor iedereen haalbaar’’, zegt hij. ,,En blijf niet hangen in het verleden, ook al ging je misschien op een minder leuke manier weg bij je vorige werk. Kijk niet naar wat je achterlaat, maar waar je naartoe gaat.’’