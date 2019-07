Advocaat: ‘Concretere wet- en regelgeving nodig over bijscholing op de werkvloer’

Maar wat staat er dan in de huidige wet? Het is een heel kort artikeltje, zegt Van Kranenburg. Letterlijk: ‘De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie’. Daarbij komt ook dat de werkgever verplicht is om bij het beëindigen van een contract aan te tonen dat het niet ligt aan het feit dat je je werknemer te weinig scholing hebt geboden. Toch is er weinig resultaat. Van Kranenburg: ,,Het verbaast mij ook een beetje. Iedereen heeft het erover, maar het wordt niet omarmd door het bedrijfsleven.’’ Uit onderzoek blijkt dat het voor vrijwel alle functies mogelijk is een passend vervolg te vinden in een loopbaan. Slechts in 7 procent van de gevallen lukt dat niet omdat de opleidingseisen te hoog zijn of het verschil in inkomsten te groot.