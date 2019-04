AFM-topvrouw wordt leraar: deze 6 hoge bestuurders gooiden óók het roer om

Verdiende Van Vroonhoven in 2017 nog de lieve som van 233.000 euro, straks moet ze het doen met 40.000 euro per jaar (3.300 euro in de maand). In september start ze met de PABO. ,,Ik wil een groter deel van mijn tijd besteden aan mensen die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden,” motiveerde Van Vroonhoven haar keuze aan het FD. Haar besluit is mede ingegeven door haar zoon die autisme heeft.