Al dat raadswerk in de avonduren, levert dat wat op voor je carrière?

Als raadslid investeer je een flink deel van je tijd in de lokale politiek. Maar levert al die tijd die geïnvesteerd wordt in de politiek ook iets op voor je eigen loopbaan?

Uit het Nationale Raadsledenonderzoek in 2017 onder ruim 1.100 raadsleden, blijkt dat gemeenteraadsleden gemiddeld zo’n zestien uur per week investeren in de gemeente en meer dan de helft (53,6 procent) gaf aan dit werk te doen náást een betaalde baan of opleiding. Passen en meten en veel werk in de overuren dus, maar naast een actieve bijdrage aan de gemeenschap, kun je ook op carrièregebied iets hebben aan de ervaring die je opdeed als gemeenteraadslid.

Arbeidspsycholoog en loopbaancoach Tosca Gort: ,,Als je jezelf professioneel op een goede manier in de kijker zet, is dat een enorm voordeel. Je staat media te woord, je doet PR en het scheelt bij andere functies als je daar al ervaring mee hebt”, legt ze uit. ,,Alles wat je goed en met passie en inzet doet, staat goed op je cv. Twee banen naast elkaar is per definitie al heel erg knap, dan moet je meer werk doen in de helft van de tijd.”

Daarom blijkt dat het ook lang niet voor iedereen te combineren is. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, schreef deze maand nog aan de Tweede Kamer dat het lastig is om het raadslidmaatschap te combineren en dat ze daarom erkenning en toerusting verdienen, onder andere door inwerk- en opleidingsprogramma’s en een passende vergoeding voor het raadswerk. Vorig jaar verdienden raadsleden gemiddeld 14,35 per uur. Coach Gort: ,,Zie het niet als een hobby of bijbaan, maar als een serieuze aangelegenheid. Reflecteer regelmatig op wat je er aan hebt gehad en wat je hebt bereikt."

'Je zou beide banen fulltime kunnen doen, eigenlijk is het ook niet te combineren'

Tamara van Riet (42) was acht jaar raadslid en fractievoorzitter voor D66 in de gemeente Westland. Nu stopt ze. “Je bent toch op twee paarden aan het wedden met twee banen.”

Volledig scherm Tamara van Riet. © Frank Jansen ,,Ik was landelijk al actief voor D66 toen ik bij de gemeente betrokken raakte in 2009. De partij was niet vertegenwoordigd in de Westlandse raad. Ik bracht nieuwe energie mee en er werd aan me gevraagd of ik de kar wilde trekken bij de aanstaande verkiezingen. Ik dacht: misschien is dat wel wat vroeg, ik had geen ervaring. Toch lukte het om een zetel te behalen. Het waren in eerste instantie tropenjaren: ik moest alles opbouwen.”



,,Raadslid zijn is heel leerzaam. Je leert goed prioriteren, keuzes maken en dat je – als kleine fractie – toch dingen voor elkaar kunt krijgen als je je werk goed doet en goodwill kunt krijgen. Je moet mensen op een goede manier kunnen 'bewerken'. Ik werk bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de structuur daar is hetzelfde als binnen een gemeente. De ambtenaren bij de gemeente zijn te vergelijken met wat ik doe op het ministerie. Zij zorgen voor de continuïteit. Dat besef ik door mijn raadswerk.”



,,Of een gemeenteraadslidmaatschap goed is voor je carrière? Daar zou ik niet volmondig ja op durven antwoorden. Je bent jezelf altijd aan het opsplitsen. Je zou beide banen fulltime kunnen doen, eigenlijk is het ook niet te combineren. Het vraagt daarom veel flexibiliteit van een werkgever: ik kan elk moment worden weggeroepen of gebeld worden. Ik heb het acht jaar met heel veel plezier gedaan, nu gaat mijn werk bij het ministerie voor.”

' Door de politiek weet ik dat de kleinste regels niet altijd relevant zijn'

Thijs van Zutphen (20) is sinds een jaar raadslid in de Brabantse gemeente Meierijstad. Dat komt van pas bij zijn opleiding Fiscaal Recht in Tilburg. “Mijn studie gaat nu makkelijker.”

Volledig scherm Thijs van Zutphen. Foto Koen Verheijden ,,Meierijstad is een nieuwe gemeente, waarvoor Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn samengevoegd. Ik vond dat er in het fusieproces weinig met de burgers werd gecommuniceerd en vond daarom dat nieuwe mensen met nieuwe ideeën die gemeente moesten gaan leiden. Ik ben wat mensen gaan bellen en zo werd Lijst Blanco gevormd. Bij de eerste verkiezingen van de nieuwe gemeente, in 2016, behaalden we twee zetels.



,,Het werk als raadslid vind ik heel leuk. Ik heb geleerd om te debatteren, standpunten te verdedigen en mijn tijd beter te doseren: studie aan de ene kant, politiek aan de andere kant. Sinds de gemeenteraad merk dat ik ook bij mijn opleiding niet meer alle stukken tot in detail lees en meer focus op de grote lijnen. Door de politiek weet ik dat de kleinste regels niet altijd relevant zijn. Op de universiteit wordt altijd gezegd: ga iets naast je studie doen. Dit voegt veel toe. Mijn cv wordt er sowieso niet slechter van.”



,,De komende vier jaar – dan hebben we hier voor het eerst weer verkiezingen – ga ik sowieso vol maken in de raad. Bij die tijd heb ik mijn studie afgerond en wil ik graag doen waar ik voor heb gestudeerd: een baan als fiscalist. Het is de vraag of dat te combineren is. Je moet wel tijd maken voor een raadslidmaatschap: anders loop je achter de stukken aan.”

'Ik had mijn baan niet gekregen zonder mijn ervaring in de gemeenteraad'

Mark den Boer (34) is raadslid sinds 2008 voor het CDA, nu in de gemeente Molenwaard, waar pas eind dit jaar weer verkiezingen zijn. Ook is hij voorzitter van belangenorganisatie Raadslid.nu. “Werkgevers krijgen er betere werknemers voor terug.”

,,Uit mijn eigen ervaring weet ik dat je met raadswerk veel dingen leert die je op een moment in je werkomgeving kan gebruiken. Het begint er al mee dat je als raadslid een brede blik ontwikkelt op allerlei dossiers. Dat is vaak breder dan datgene wat je in het dagelijkse leven doet. Voor veel raadsleden is het belangrijkste argument om raadslid te worden dat ze iets willen veranderen aan de omgeving, maar bij jonge mensen denk ik zeker dat het cv meespeelt. Ik werk voor de raadsgriffie in Dordrecht: die baan had ik niet gekregen zonder mijn ervaring in de gemeenteraad.”

,,Als je als raadslid iets wil bereiken, red je dat niet in je eentje. Je moet steun verwerven bij andere raadsleden, bij politieke fracties en veel onderling afstemmen. Dat onderhandelen en samenwerken kun je in je werkomgeving toepassen. Los daarvan zijn er veel praktische vaardigheden waar je iets aan hebt: argumenteren, luisteren, presenteren, debatteren, hoofd- en bijzaken onderscheiden.”

,,De stapel dossiers die je digitaal binnenkrijgt, wordt steeds groter en het is een valkuil bij nieuwe raadsleden om álles te willen lezen. Dat is te veel. Je moet een handigheid ontwikkelen om te weten waar je naar moet kijken. Raadwerk is tegenwoordig niet alleen meer ’s avonds. Vanuit Raadslid.nu weet ik dat niet alle werkgevers voldoende ruimte bieden om de raad in te gaan. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Ik denk dat werkgevers zich moeten realiseren dat doordát ze een raadslid een deel van de tijd kwijt zijn, ze er een betere en meer ontwikkelde werknemer voor terug krijgen.”

Volledig scherm Mark den Boer. © Marco De Swart