Alie is arbeidsdeskundige bij het UWV: ‘Wajongers moet je koesteren’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: arbeidsdeskundige Alie Goettsch (58) bij het UWV.

Weet een arbeidsdeskundige alles over werk?

,,Zo zou je het wel kunnen omschrijven ja. Een arbeidsdeskundige weet vooral veel over hoe belastend functies zijn en wat mensen met een beperking of ziekte voor werk kunnen doen. Wij kijken vooral naar wat iemand met een ziekte of een beperking wél kan.’’

Moet je vaak uitleggen wat je doet?

,,Ja, mensen weten niet precies wat mijn werk inhoudt. Daarnaast werken er bij UWV veel verschillende arbeidsdeskundigen, allemaal met een eigen expertise. Ik werk bij het Werkbedrijf, hier houden we ons met re-integratie en arbeidsbemiddeling bezig. Ik zie veel mensen met een arbeidsbeperking, mensen met een Wajong- of WIA-uitkering. Zij hebben vaak lichamelijke beperkingen of psychische klachten en hebben hierdoor een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.’’

Vind je het niet lastig om met dit soort casussen te werken?

,,Ik zie dagelijks hoe moeilijk het voor sommige mensen is om een positie op de arbeidsmarkt te krijgen, hoe graag ze ook willen. Dat zijn soms schrijnende verhalen. Tegelijkertijd is het dan geweldig om te zien dat het mensen toch lukt om aan de slag te komen. Dat geeft veel voldoening.’’

Ik kan me voorstellen dat het soms toch te veel wordt.

,,Soms denk ik wel even, jeetje, wat een verhaal. Gelukkig kan ik mijn ei altijd kwijt bij mijn collega’s. Dat is belangrijk. En als je iemand desondanks stappen ziet maken, dan weet je weer waarvoor je het doet.’’

Quote Soms wil ik te snel resultaat, maar voor dit werk heb je vaak een lange adem nodig

Zijn er weleens dagen waarop je het werk minder leuk vindt?

,,Natuurlijk. Soms wil ik te snel resultaat, maar voor dit werk heb je vaak een lange adem nodig. Dan denk ik: hup, schouder eronder en aan de slag. Maar zo werkt dat niet. Ook vind ik het lastig dat niet alle werkgevers echt oog hebben voor mijn klanten. Ik vind het belangrijk dat ze niet met hen in zee gaan vanwege de financiële voordelen. Wajongers bijvoorbeeld, moet je juist koesteren, dat zijn de trouwste en betrouwbaarste werknemers die je kunt hebben.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Het contact met mensen en dat het ergens over gaat. We helpen mensen die een extra zetje in de rug nodig hebben. Je hebt ook veel contact met werkgevers, dat is weer heel anders en daardoor ook erg leuk. Bij Albert Heijn werken bijvoorbeeld veel Wajongers. Een werkgever kan loon-dispensatie aanvragen, dat is een tegemoetkoming voor werkgevers in de loonkosten. Wij beoordelen dan de zogenaamde loonwaarde, maar die kan variëren. Soms is iemand slechts tijdelijk minder productief, dat houden wij ook in de gaten.’’

Binnen de sociale zekerheid verandert veel. Kost het veel moeite om alle veranderingen bij te kunnen benen?

,,Bij de interne opleiding die je als arbeidsdeskundige volgt voor je aan de slag gaat, leer je ontzettend veel. Maar je moet wel cursussen blijven doen in dit vak, want de maatschappij verandert constant.’’

Quote Je komt mensen tegen met zulke uiteenlo­pen­de verhalen, dat elk gesprek interes­sant is

Zie je ook dat er meer psychische zieken zijn, zoals mensen met een burn-out?

,,Naar mijn idee zijn dit soort psychische klachten er altijd geweest. Maar het aantal burn-outs onder jongeren is wel toegenomen. De werkdruk is hoger geworden en we moeten altijd bereikbaar zijn. Mensen met dergelijke klachten zien wij ook.’’

Dat is niet echt opbeurend.

,,Nee, maar vakmatig gezien wel boeiend. Je komt mensen tegen met zulke uiteenlopende verhalen dat elk gesprek interessant is. Tegelijkertijd wil ik graag wat bijdragen aan de maatschappij, dus je weet dat dit erbij hoort. Het is een interessante maar ook intensieve baan. Ontspannen doe ik door in mijn vrije tijd lekker hard te lopen, te fietsen, wandelen, of te lezen na het werk.’’

Zou je dit werk tot je pensioen willen blijven doen?

,,Ik ben nu 58 jaar, dus ik kan nog wel even door. Maar ik denk gewoon: go with the flow. Het werkveld is heel leuk en ik heb een leuke functie.’’

Arbeidsdeskundige gezocht



Enthousiast geworden over dit werk? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures. We lichten er twee voor je uit:



Enrgy in Business zoekt een nieuwe arbeidsdeskundige voor de regio Amsterdam.



Ook aan de slag bij het UWV maar in een andere functie? Het UWV zoekt een Medewerker Bezwaar voor de locaties Hengelo en Zwolle.

Op zoek naar een baan in de gerelateerde HR-sector? Laat hieronder je gegevens achter en ontvang interessante vacatures direct in je mail.