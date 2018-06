Alle medewerkers leren reanimeren, omdat acteur Bas Westerweel een hartaanval kreeg

Deze week volgen alle driehonderd medewerkers de cursus. ,,We werken al jaren intensief samen met acteur Bas Westerweel”, vertelt Martijn Delahaye van het softwarebedrijf. ,,Toen hij vorig jaar een hartaanval kreeg, merk je wat voor impact dat heeft. Hij valt letterlijk en figuurlijk uit je handen. Als hij geen mensen om zich heen had gehad die wisten hoe ze moesten reanimeren, was hij er misschien niet meer geweest.”

Ook in de kantooromgeving komen met enige regelmaat hartproblemen voor. Cijfers van de Hartstichting (2013) geven aan dat er zo’n 320 tot 640 keer per jaar iemand wordt getroffen door een hartstilstand op de werkvloer. Omgerekend gemiddeld 1 tot 2 keer per dag dus. Van het totale aantal hartstilstanden (16.000 per jaar), vindt zo’n 70 procent buiten het ziekenhuis plaats, becijferde de stichting. Delahaye: ,,Stel dat alle bedrijven dit zouden doen, zou het zoveel slachtoffers per jaar schelen. We hopen een voorbeeld te zijn naar onze omgeving.”

Verplicht

Meer dan de helft van de medewerkers van AFAS Software werkt bij de klant op een externe locatie en niet op het hoofdkantoor in Leusden. ,,Dat betekent dat de kennis van onze mensen op veel meer plekken van nut is”, zegt Delahaye. Hoewel de cursus verplicht is, wil het bedrijf wel dat alle medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn. Het verhaal van Westerweel, die deze week ook aanwezig is bij de cursus, helpt daarbij. Mensen die deze week op vakantie zijn, worden later getraind.

Voor het bedrijf is de cursus hoe dan ook een behoorlijke investering waarvan het de vraag is of ze het er ooit uit gaan halen, zegt Delahaye. ,,Maar het voelt goed. Het gaat goed met het bedrijf, dan moet je ook dingen teruggeven. En natuurlijk kan het ook onze eigen mensen overkomen. Het is een prettig idee dat er dan altijd een collega in de buurt is die kan reanimeren.”