Alleen door er te werken, krijgen fietsenmakers bij dit bedrijf al 1000 euro bonus

Het bedrijf verkoopt eigenlijk alle soorten fietsen, vertelt Olaf Heller, een van de eigenaren van het bedrijf. ,,Wij zijn een van de weinige bedrijven die nog een volledig assortiment hebben: van e-bikes tot racefietsen, mountainbikes en stadsfietsen. Veel bedrijven kiezen voor een van die smaken”, vertelt Heller. In Arnhem is het bedrijf op zoek naar een echte allrounder die met alle soorten fietsen aan de slag kan.

De ideale kandidaat is in het bezit van een diploma ‘Fietstechnicus’. ,,Het zou ook heel fijn zijn als de kandidaat alle herscholingscursussen heeft gevolgd. Zeker op het gebied van e-bikes gaat de ontwikkeling extreem snel en het is handig als je up-to-date bent”, aldus Heller. Vooral ook omdat deze fietsenmaker zelfstandig moet kunnen werken en ook niet bang wordt van een beetje druk. ,,We werken met een ‘pick-and-ride-concept’. Bezoekers kunnen binnen een half uur tot een uur een fiets mee naar huis nemen. Het is lastig om te voorspellen wanneer er mensen komen, dus het komt best voor dat er ineens tien tot twintig fietsen staan.” Dat betekent ook dat je bereid moet zijn om af en toe in het weekend te werken.

Bonus

Helaas voor Mantel zijn er nauwelijks werkzoekenden in deze branche, dus het is lastig voor het bedrijf om een goede fietsenmaker te vinden, geeft Heller toe. ,,Iedereen die aan deze criteria voldoet, heeft al een baan. We moeten dus behoorlijk wat doen om mensen te bewegen hier te komen werken. De bonus van 1000 euro is daar een hulpje bij, één van de middelen die we inzetten om mensen ervan te overtuigen bij ons te komen werken.” De eerste 500 euro ontvang je als je je proeftijd doorkomt, de volgende 500 euro als je contract wordt verlengd.

Daarnaast krijg je bij Mantel personeelskorting, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, teamuitjes en een dagelijkse lunch, zodat je niet ,,met je broodbakje naar je werk hoeft”. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, tussen de 1850 en 2550 euro bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week. ,,Je hebt hier veel doorgroeimogelijkheden", vertelt Heller. ,,In de gemiddelde rijwielzaak werken twee of drie medewerkers. Dan ben je werkplaatschef of hulpje van de chef. Hier werk je in een team van vijftien mensen en zijn veel meer mogelijkheden om de volgende stap te zetten”, aldus de eigenaar.

Troef

En als dát mensen nog niet over de streep trekt, heeft Heller nog een laatste troef in handen. ,,We hebben hier echt topspul aan de haak hangen. Fietsen van vijf- of zesduizend euro. Dat is echt ‘top of the bill’ qua spulletjes. De meeste automonteurs sleutelen toch ook liever aan een dure BMW?”

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.

Uitgenodigd op sollicitatiegesprek? In onderstaande video vertelt coach Charlotte van 't Wout welke vragen je volgens haar zou moeten stellen: