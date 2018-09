'Alleen maar feestfoto’s op je Facebook geven een eenzijdig beeld'

Yes, Facebook is inmiddels een beetje een achterhaald platform en ja, allemaal gedoe met privacy. Maar het blijft nog steeds een van de populairste social media-sites en (bijna) iedereen heeft er een profiel.

Hoe ziet dat bij jou eruit? Want zodra je je naam intikt in Google, zal Facebook als een van de eerste hits bovenaan staan. Als je je profiel niet hebt afgeschermd, kan iedereen door je wall scrollen. Dat is niet per se erg, maar wees je wel bewust wat ze dan kunnen zien.

Bier

Als eerste: natuurlijk mag jij met een biertje in je hand op een foto staan. Een recruiter of baas die dat niet vindt kunnen, moet zelf eens wat vaker een biertje gaan drinken. Het is alleen goed wel te beseffen dat het een indruk geeft van wie jij bent. Dat je van een biertje houdt is één kant van jou, maar niet alle kanten toch? Als je alléén maar feestfoto’s online zet, geeft het zo’n eenzijdig beeld. Een beetje alsof je in een trainingspak komt solliciteren: misschien de meest pure en happy versie van jezelf. Niet de handigste.

Ook zou het niet een overbodige luxe zijn je profielfoto bijvoorbeeld gewoon een leuke, duidelijke foto van jezelf te maken. Ik heb die profielfoto’s nooit zo begrepen van een bloem, je dochter of jij ergens héél in de verte met een zonnebril op. Iedereen snapt waar een profielfoto voor dient: zodat mensen je herkennen. En als je dan toch eigenwijs ervoor kiest om toch onherkenbaar te blijven, geeft het gelijk een signaal dat je je a) schaamt voor hoe je eruit ziet of b) ‘bang’ bent voor het internet? Allebei niet de lekkerste boodschap om de wereld in te sturen.

Afgeschermd

Verder staat er op je Facebookpagina het kleine knopje ‘view as’. Als je daarop klikt, kun je zien wat een ander ziet als ze jouw profiel bekijken en geen vriend met je zijn. Vaak hebben mensen de laatste jaren al wel alles afgeschermd, maar zijn er nog heel wat gênante ‘Op Welke Friends Acteur Lijk Jij Het Meest?' quizzen gedaan in 2012, en die staan nog gewoon op je openbare profiel.

Is het verstandig op je Facebook veel over werk te posten? Ik denk dat er weinig vrienden op zitten te wachten. Deel vooral de leuke momenten, maar Facebook is niet per se het meest dankbare platform waar je al je linkjes naar interessante artikelen uit je vakgebied moet posten. Bewaar dat voor LinkedIn.

Conclusie: Facebook is niet bedoeld voor zakelijk profileren. Kijk dus gewoon even goed naar hoe jouw profiel eruit ziet voor ‘een vreemde’, post een leuke foto van jezelf en houd het daar verder bij.

Bekijk in deze (korte) video's tips van Charlotte van 't Wout hoe je sneller en slimmer e-mailt en vergadert.