Als boomverzorger, recruiter of automonteur vind je zo een baan

Dat er grote tekorten zijn in de IT, techniek en de zorg, weten we al een tijdje. Maar inmiddels worden ook financieel specialisten gezocht, zijn er te weinig klantcontactmedewerkers, recruiters en buschauffeurs. En in de agrarische sector is men naarstig op zoek naar medewerkers in de varkenshouderij en kijken ze in de groenvoorziening uit naar nieuwe hoveniers en boomverzorgers.

,,Wat we vooral zien, is dat er veel meer beroepen in de lijst staan dan vorig jaar”, beaamt Mechelien van der Aalst, arbeidsmarktdeskundige bij het UWV. ,,Als je op zoek gaat naar beroepen die kansen bieden voor een baan, kun je dus heel breed kijken. Het nadeel is wel dat het beroepen zijn waar vaak een behoorlijke scholing bij komt kijken en waar een specifieke opleiding voor nodig is.” En dat blijkt vaak het probleem te zijn.

Oplossingen

Het UWV publiceert daarom tevens een lijst met mogelijke oplossingen om tekorten op te vangen. ,,Wij vonden het leuk om het brede palet aan oplossingen te laten zien zodat bedrijven daarover kunnen nadenken”, zegt Van der Aalst. ,,Soms levert een oplossing die meer inzet vergt, wel meer op. Je zou het werk bijvoorbeeld anders kunnen organiseren of een functiemix creëren. In de zorg kijken ze bijvoorbeeld nu of ze de administratieve belasting omlaag kunnen brengen.”

Makkelijkere oplossingen: kijken of je iets aan je eisen kan bijstellen, de arbeidsvoorwaarden aanpassen of intensiever werven. Mét bijvoorbeeld een recruiter. En dat is dan weer een reden waarom ook recruiters hard gezocht worden. ,,Bedrijven schakelen sneller een wervingsbureau in”, weet Van der Aalst.

Drie opvallende beroepen op de lijst



Hoveniers en boomverzorgers. Met de aantrekkende economie, wordt er ook weer gebouwd. En dat betekent dat er nieuwe tuinen aangelegd moeten worden, vertelt Van der Aalst. ,,Ook hebben consumenten een groter budget om een hovenier in te schakelen.” Tot slot worden hoveniers en boomverzorgers vaker ingeschakeld om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan: het aanleggen van bijvoorbeeld wadi’s om regenwater af te voeren. In het eerste half jaar had 30 procent van de hoveniers te maken met een personeelstekort.



Automonteurs. Het tekort aan automonteurs hangt samen met de tekorten in de techniek, daarnaast gaat het beter met de autoverkopers en verandert het beroep door onder andere de overgang naar elektrische auto’s. ,,Er zijn steeds minder traditionele sleutelaars. Langzaamaan wordt de automonteur steeds meer een IT’er en dat betekent dat ze van beide velden kennis moeten hebben.” Hetzelfde geldt overigens voor de fietsenmaker, die zich ook moet verdiepen in elektrische fietsen.



Medewerkers kinderopvang. Een paar jaar geleden waren er nog overschotten en te veel mensen die aan het werk wilden in de kinderopvang. Sinds 2016 neemt de vraag echter weer toe: meer mensen zijn aan het werk en tegelijkertijd is er extra aandacht voor de kwaliteit waardoor niet alle diploma’s die mensen hebben nog voldoende zijn.