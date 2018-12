Als de baby er is, krijgt Martijn 4 weken betaald vrij van zijn baas

Wat speelde er op de werkvloer dit jaar? In deze 5-delige serie spreken we ondernemers, werknemers en pioniers die het roer omgooiden. Vandaag: steeds meer bedrijven die het ouderschapsverlof uitbreiden. ‘Ik zie dit verlof als een van de mooiste cadeaus die je van je werkgever kunt krijgen.’

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kondigde dit voorjaar aan het wettelijke ouderschapsverlof per 2019 te verlengen van twee naar vijf dagen. Veel bedrijven gaan dit jaar al een stap verder, zoals bij Achmea, waar deze week in de nieuwe cao werd vastgelegd dat ook partners bij de geboorte van een kind recht hebben op vier weken ouderschapsverlof. Honderd procent doorbetaald, zodat er geen (financiële) reden kan zijn om het verlof niet op te nemen.

,,Ik had dit niet zien aankomen. Ik was al vrije dagen aan het opsparen om begin volgend jaar vrij te kunnen nemen”, vertelt Martijn van der Voort, specialist digitale klantbediening bij Centraal Beheer (onderdeel van Achmea). Eind januari wordt hij voor de eerste keer vader, samen met Evelien krijgt hij een zoontje. ,,Ik zie dit verlof als een van de mooiste cadeaus die je van je werkgever kunt krijgen. Het is zo’n spannende tijd en er komen zoveel nieuwe dingen op je af. Ik kan nu meteen een band opbouwen met die kleine en mijn vrouw ondersteunen waar dat nodig is.”

,,We lopen hiermee vooruit op de wettelijke regeling die medio 2020 wordt ingevoerd”, vertelt Egmond Borgdorff, directeur HR-beleid en arbeidsmarkt en cao-onderhandelaar namens Achmea. ,,We vinden het heel belangrijk dat mensen niet alleen werken, maar zorg, leren en werken op een optimale manier kunnen combineren. Daarbinnen past deze afspraak heel goed.” Achmea hoopt op die manier meer betrokken medewerkers te krijgen die zich thuis voelen. Is het dan niet vervelend dat ze dan niet beschikbaar zijn voor het bedrijf? Nee, zegt Borgdorff. ,,Het is een utopie te denken dat mensen die fulltime beschikbaar zijn meer productiviteit leveren. Het gaat erom dat medewerkers bevlogen zijn.”

Gemeente Den Haag en Unilever

De Tweede Kamer stemde afgelopen oktober in met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Koolmees. Naast de eerdergenoemde vijf dagen ouderschapsverlof vanaf 2019, hebben partners vanaf juli 2020 ook nog eens recht op vijf weken extra verlof in het eerste half jaar na de geboorte. Als ze dat verlof opnemen, krijgen ze een uitkering ter hoogte van 70 procent van het normale loon. Voor ambtenaren bij de gemeente Den Haag is het al goed geregeld: zij krijgen sinds dit jaar 6,5 week volledig doorbetaald. Dat verlof hoeven ze ook niet op te nemen in het eerste half jaar, maar blijft staan tot het kind acht jaar is.

Ook Unilever heeft dit jaar in de cao vastgelegd dat partners recht hebben op tien dagen verlof en bij gezondheidszorgbedrijf Jansen krijgen partners zelfs acht weken vrij. Medewerker Maarten Janssen prees zich toen in deze krant gelukkig: ,,Je moet de rol van vader leren kennen en de moeder kunnen ondersteunen. Daar had ik nu de tijd voor. Mede door het verlof heb ik het ervaren als een mooie periode.”

,,Internationaal gezien bungelt Nederland met de nieuwe wet nog steeds onderaan, de Europese Unie wil het gelijktrekken naar minimaal tien dagen”, zegt Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Maar wat zijn nou de effecten van langer ouderschapsverlof? ,,Langer ouderschapsverlof voor partners betekent dat ze meer tijd kunnen doorbrengen met het pasgeboren kind, en het lijkt er op dat ze daarna ook meer betrokken zijn bij de kinderverzorging.” Er is nog een andere reden waarom het een goed idee is om verlof te geven. ,,Een vader kan op dat moment doen wat hij het liefste doet: bij het pasgeboren kind zijn. Daardoor is-ie gelukkiger en dat betekent weer dat hij op het werk productiever is. Ook omdat hij wat terug wil doen voor de werkgever.”

Emancipatie

Het mes snijdt dus aan twee kanten, bovendien draagt het volgens Van der Lippe bij aan meer emancipatie. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat deze week werd gepresenteerd, bleek dat vrouwen die kinderen krijgen, zelden stoppen met werken. ,,Het is dan een stuk makkelijker als beide partners de verantwoordelijkheid van de zorg kunnen dragen”, aldus Van der Lippe. Ze verwacht zelfs dat het op termijn invloed gaat hebben op de arbeidsverdeling en mannen en vrouwen thuis en op het werk de taken eerlijker verdelen. ,,Het wordt door een langer verlof normaler dat ook vaders zorgen.”

De vraag is wat nu wel de ideale periode is van verlof? Van der Lippe lacht. ,,Dat zou ideaal zijn als we dat weten. Daarbij is het de vraag voor wie: voor het kind, voor de arbeidsverdeling of voor de werkgever? In ieder geval is het nu wel heel erg scheef.” Deze wettelijke vijf dagen vanaf 2019 is een begin, maar met deze wet staat Nederland niet bovenaan in de lijstjes, aldus de hoogleraar. En ook niet in het midden. ,,De bedrijven die vooroplopen, schatten het volgens mij goed in. Ik hoop dat ze ook onderzoek gaan doen naar de effecten.”