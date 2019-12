‘Als een groep onzekere pubers proberen Nederlanders hier elkaar de loef af te steken’

Het afgelopen jaar heb ik me vooral lopen verbazen. Ten eerste over het land Singapore. Nog niet eerder had ik zo lang in het buitenland gewoond. En net zoals veel andere Nederlanders dacht ik dat mijn thuisland een modelnatie was voor de rest van de wereld. Je hoeft maar met je Nederlandse paspoort te zwaaien en alle poortjes gaan voor je open. Of naar de kersttoespraak van de koning te luisteren om te horen dat we trots op ons land kunnen zijn.

Maar wat blijkt? Voor iemand met een Singaporees paspoort gaan nog veel meer poortjes open. En in dit land zijn veel zaken beter geregeld dan in Nederland. Geen enkele knop, deur, of lamp in de openbare ruimte die het niet doet. Alles is schoon, iedereen is vrij om te geloven wat hij of zij wil en je mag hier alles doen, mits binnen de lijntjes. Met straffen die zo zwaar zijn dat iedereen zich eraan houdt. En dat blijkt dus bijzonder goed te werken.

Nederlanders

Ook heb ik me verbaasd over de Nederlanders die hier wonen. Allereerst hun aantal. Dat het er bijna 10.000 zouden zijn had ik nooit gedacht. Dat is zelfs veel meer dan het aantal inwoners van het dorp waar ik woonde in Nederland. En van die 10.000 blijkt een flink gedeelte op Schiphol hun Hollandse bescheidenheid te hebben achtergelaten.



Als een groep onzekere pubers proberen ze hier elkaar de loef af te steken met wie ze allemaal ‘bevrind’ zijn die hoger op de ladder staan. Lager is natuurlijk volkomen oninteressant. Waar ze allemaal op vakantie gaan en hoe vaak ze van de baas op ‘business trip’ moeten. En die arme, achtergebleven stumpers in Nederland maar blijven bombarderen met foto’s van hoe mooi en succesvol ze lijken. Onder deze groep heb ik geen vrienden gemaakt met mijn columns. Maar dat waren we al niet, dus dat scheelt. Gelukkig zijn er ook genoeg Nederlanders met inhoud, kunde en humor afgereisd naar Singapore. En daaruit zijn mooie vriendschappen ontstaan.

Volledig scherm Niek Druijff © Privé archief

Toekomst

Over mijn kinderen heb ik me ook verwonderd. De verhuizing hebben ze zonder bijzonderheden ondergaan. Dat hier een Nederlandse basisschool zit, heeft daarbij enorm geholpen. Feitelijk wonen we wel in het buitenland, maar vergeleken met de slachtoffers van Ik Vertrek is het hier net onze achtertuin. Ze hebben zich onvoorstelbaar snel aangepast.



Voor mijzelf is er niet veel veranderd. Koken, wassen, strijken, schoonmaken, opvoeden, schrijven; het is hier net zoals het was.



Ik zal me vast en zeker in de toekomst nog veel meer blijven verbazen, maar ik stop nu met deze column over mijn leven als huisman. Dank voor de vele reacties het afgelopen jaar. Als hier straks, zeven uur eerder dan bij jullie, het nieuwe jaar begint, zal ik naar het westen kijken en proosten. Op Nederland en iedereen die me lief is. En wens ik jullie alle goeds voor het nieuwe jaar!

