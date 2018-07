Als host verwelkom je (betaald) feestgangers in Amsterdam

Vacature van de weekVoel jij je als een vis in het water in het Amsterdamse uitgaansleven? De gemeente Amsterdam zoekt betaalde gastheren en -vrouwen om bezoekers welkom te heten op het Rembrandtplein.

De gastheren en -vrouwen, ook wel horecahosts genoemd, verwelkomen vrijdag- en zaterdagnacht bezoekers op het Amsterdamse Rembrandtplein. De weekendbijbaan is onderdeel van een pilot, zo legt Loubna Adlani van uitzendbureau Olympia uit. ,,Voorheen stond het plein niet bekend als heel aantrekkelijk. Burgemeester Eberhard van der Laan wilde het Rembrandtplein leuker en veiliger te maken voor bezoekers, daar ontstond de functie uit."

Wat moet je doen als gastheer of -vrouw? Van half 9 's avonds tot half 5 's ochtends verwelkom je met een team van andere hosts bezoekers op 'jouw' plein. ,,Je informeert mensen over waar ze wat kunnen eten, welke clubs er zijn en waar de taxi's vertrekken. Maar je zegt het bijvoorbeeld ook als ze hun fiets verkeerd stallen. Het is daarom belangrijk dat je aan de ene kant vriendelijk en open bent, maar aan de andere kant ook makkelijk omschakelt naar een wat meer autoritaire houding.''

Geen beveiliger

In de functie ben je echter geen beveiliger. ,,Natuurlijk gebeuren er ook weleens heftige dingen. Mensen drinken soms te veel, dan dreigt er iemand knock-out te gaan of ontstaat er misschien een opstootje. Als host ben je niet bevoegd om in te grijpen, maar weet je waar je moet zijn als een situatie dreigt te escaleren. Met de portofoon sta je in direct contact met de handhaving en de politie.''

Wie wordt gezocht? Een sociaal, assertief iemand met minimaal MBO-werk- en denkniveau. De kandidaat is bekend met het Amsterdamse uitgaansleven en moet minimaal vier keer in de maand beschikbaar zijn. Eerdere ervaringen met klantcontact, bijvoorbeeld door werk in de horeca, zijn een pre. ,,Het is ook een voordeel als je al gewend bent te moeten staan tijdens je werk. Daarnaast moet je je bedenken dat het werk ieder weekend doorgaat. Ook in de winter sta je in weer en wind op dat plein. Natuurlijk krijg je warme kleding en goede werkschoenen, maar je moet er wel tegen kunnen.''

165 procent

Wat krijg je daarvoor? Een bijbaan voor 16 uur per week met een uurloon van 10,32 euro. Dat is exclusief toeslagen. Op vrijdagnacht krijg je een toeslag van 140 procent per uur (14,50 euro), op zaterdagnacht ontvang je 165 procent per uur (17 euro).

Gastheer- of gastvrouw word je niet zomaar. ,,Je moet best een lange sollicitatieprocedure door, met aan het eind een training. Daarin wordt met onder meer een rollenspel bekeken of iemand het werk echt aankan of toch niet. Het komt nog weleens voor dat iemand afvalt. Maar als je het haalt, heb je wel een vaste bijbaan die goed verdient.''

Nog andere bijzonderheden? ,,Iedereen die enthousiast is, is welkom om te solliciteren. Niet alleen jongere mensen. In het team hebben we ook hosts van in de vijftig die dit doen naast een andere baan, en een moeder die 's avonds de kinderen in bed stopt en dan richting plein gaat. Ze vinden het gewoon leuk werk.''

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.