‘Als je niet in teams hoeft te werken, doe het dan alsjeblieft niet’

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma’s op de werkvloer. Aflevering 21: Hoe om te gaan met spanningen bij samenwerken?

De Kwestie

Otto (45) is op zijn werk onderdeel van een projectgroep. Samen hebben ze een paar weken om het project op poten te zetten. Bij ieder overleg ergert Otto zich echter groen en geel: sommige teamleden schreeuwen er op los, waardoor Otto voor zijn gevoel niet kan bijdragen zoals hij dat graag zou willen. Wat nu?

De Kenners

Waar de valkuilen van groepswerk in zitten, is natuurlijk heel individueel, zegt Berend Oosterhuis. Hij is eigenaar en coach bij Boks Coaching. ,,Over het algemeen nemen mensen te snel aan dat anderen het wel begrijpen. Ze willen te snel aan de slag en taken worden niet helder verdeeld. Wanneer taken niet helder zijn, wordt het geven van feedback ook lastig.” Er ontstaat veel onduidelijkheid door incomplete afspraken. ,,Zeker in projectgroepen zie je dat veel, want mensen willen vaak in een kort tijdsbestek resultaat laten zien aan een leidinggevende of opdrachtgever.”

,,De aanname is meestal dat direct actie ondernemen de snelste weg is. Maar dat is niet altijd waar. Als de procedures niet helder zijn en er niet duidelijk afgesproken is wie wat wanneer doet, leidt dat niet tot een succesvolle samenwerking”, aldus Oosterhuis.

Sven Laudy, groepsdynamicus en werkzaam bij organisatieadviesbureau QOA: ,,Problemen in groepen zijn van allerlei aard, maar je ziet vooral dat er slecht gecommuniceerd wordt. Frustraties over de communicatie komen echter door een onderliggend probleem: dat van de structuur. Wat is het doel? Hoe zijn de taken verdeeld? De onvrede die ontstaat, wordt hier al veroorzaakt.”

Werken in teams is een beetje een trend geworden, stelt Laudy. ,,Organisaties doen het omdat de concurrent het ook doet. Ze vergeten wel dat er ook veel ellende bij komt kijken: je moet met elkaar afstemmen, of je verliest motivatie omdat je aandeel in de groep niet duidelijk is. Ik zeg dan ook altijd: als je niet in teams hoeft te werken, doe het dan alsjeblieft niet.”

De Oplossing

Een voor de hand liggende oplossing is uiteraard aan de bel trekken. Toch doen weinig mensen dit. Laudy: ,,Een kenmerk van een goed team is dat dingen bespreekbaar zijn. Dan moet je nog wel de moed hebben om op te staan en er iets van te zeggen. Doe je dit niet, dat trek je aan het kortste eind. Je kunt dit ook vastleggen in de overlegstructuur. Bijvoorbeeld door een agendapunt toe te voegen waarbij kleine irritaties besproken kunnen worden.”

Teams die niet zo goed functioneren, kunnen baat hebben bij een externe coach. ,,Zo’n coach haalt dingen boven water en lost ze op. Uiteindelijk moeten teamleden leren dat ze allemaal verantwoordelijk zijn voor een goed verloop van de bijeenkomst. Er wordt gedacht dat de voorzitter maar orde moet houden, maar dat is uiteindelijk niet zo”, aldus Laudy.

Wil je zeker zijn dat ook jouw standpunt besproken wordt, maar ben je minder dominant dan een (of meerdere) van je teamleden? Oosterhuis: ,,Besef dat je ook op een milde manier de ruimte in kunt nemen, dat hoeft niet op een lompe manier te gebeuren. Creëer draagvlak bij je teamgenoten. Door een op een je standpunt rustig uit te leggen op basis van argumenten lukt dat meestal wel. Dan brengt iemand anders jouw standpunt misschien wel onder de aandacht.”

Stelt iemand je een vraag tijdens een overleg maar vind je het niet fijn om je in een drukke groep te moeten verdedigen? ,,Stel antwoorden uit tot na overleg. Je hebt snelle denkers en diepe denkers. Een snelle denker neemt vaak veel ruimte in tijdens een overleg. Diepe denkers hebben tijd en rust nodig om het op een rijtje te krijgen. Ze hebben vaak wel veel waardevolle en diepe inzichten. Als je het niet wilt, ga je dan niet verdedigen in het heetst van de strijd, maar zeg dat je later terugkomt op de vraag.”

