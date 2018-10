‘Als je wilt, heb je bij de buurman direct een baan’

Er zijn meer mensen werkzaam in de transportsector dan ooit - 150.000 - maar toch is er een groot tekort aan chauffeurs. Oorzaken zijn de groeiende economie en vergrijzing. Vooral vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs worden gezocht.

Het UWV schatte begin dit jaar dat er zo’n 7000 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs openstonden, een stijging van 36 procent ten opzichte van een jaar eerder. De reden? De groeiende economie. ,,Er is meer handel en dus meer behoefte aan vervoer. Vooral binnenlands vervoer”, weet directeur Willem de Vries, van het sectorinstituut Transport en Logistiek. Volgens de monitor van dit instituut waren er aan het einde van het tweede kwartaal 9500 vacatures voor chauffeurs.

Saiwin Choi (40) werkt al twintig jaar als chauffeur. ,,Ik had geluk dat ik net voor de crisis een vast contract had gekregen”, lacht hij. ,,Nu het economisch beter gaat, merk je dat meteen. Veel chauffeurs kijken ook weer om zich heen naar andere vacatures”, weet hij. ,,Als je steeds zware karren moet tillen en daar heb je geen zin meer in, dan is dit het moment om te kijken of je voor een ander bedrijf kan rijden. Als je zou willen heb je bij de buurman ook direct een baan.”

,,Soms krijg ik weleens aanbiedingen van recruiters”, zegt Choi. ,,Maar daar ga ik niet op in. Ik heb het nu goed naar mijn zin. Ik werk vier dagen, heb dan drie dagen vrij. En ik ben gestopt met buitenlandse ritten, ik wilde niet meer dagenlang van huis zijn”, zegt hij. ,,Ze hebben hier een goede planning”, prijst hij zichzelf gelukkig. ,,Als een bedrijf twintig auto’s heeft en er drie stilstaan omdat er geen chauffeurs beschikbaar zijn, wordt de lading verdeeld over andere chauffeurs. Dat betekent dat ze harder en langer moeten werken.”

Meer chauffeurs

De tekorten zijn dus groot, maar als het sectorinstituut geen actie had ondernomen het afgelopen jaar waren de tekorten nog groter geweest, denkt De Vries. Hij benadrukt dat er juist meer mensen werkzaam zijn in de sector dan ooit, 150.000 inmiddels. Dit voorjaar begonnen ze met de actie ‘Ik word vrachtwagenchauffeur’. Als instromer betaal je maximaal 15 procent van het lesgeld – de rest wordt gesubsidieerd door werkgevers en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer - en het instituut biedt baangarantie.

De campagne werd groot in de markt gezet: via lokale radio, Facebook, Snapchat, Instagram, maar ook via bedrijven zelf die hun netwerk konden aanboren. En met goede resultaten, zegt De Vries. ,,Er zijn 200 leerlingen meer gestart, 1100 in totaal. Het doorstroomtraject – waar mensen die al in de sector werken doorstromen naar een chauffeursfunctie – leverde in eerste instantie 750 kandidaten op, dat aantal is al opgehoogd tot 1100. Voor zijinstromers geldt hetzelfde.”

Niet alleen vrachtwagenchauffeurs worden gezocht, ook buschauffeurs zijn schaars, met gevolgen voor de reizigers. In Zeeland moesten er de afgelopen maand bijvoorbeeld lijnen geschrapt worden, omdat er tijdelijk geen chauffeurs beschikbaar waren. Voor Marco Broeknellis, directeur bij Consolid, detacheerder en opleider in deze branche, zijn de tekorten niet nieuw. ,,Dat is de laatste jaren door de economische groei en de vergrijzingsgolf alleen maar toegenomen. We moeten continu alert blijven.” Dat begint volgens Broeknellis met een imagocampagne omdat veel mensen een ander beeld hebben van het vak. Dan volgt een goed opleidingstraject, waarbij de opleiding gefinancierd wordt en baangarantie en loopbaanperspectief wordt geboden aan de instromers.

En dat is ook wel nodig om de schaarste aan te pakken. ,,We moeten creatief zijn”, zegt Broeknellis. Zo zijn er al combinatiebanen waarbij seizoenwerkers de overige maanden chauffeur zijn, zijn er in Arnhem statushouders opgeleid en worden 65-plussers ingezet om leuk en flexibel te werken. ,,Zij brengen en halen bijvoorbeeld leaseauto’s op door heel Nederland”, vertelt Broeknellis. ,,De tijd dat we achterover kunnen leunen, is wel echt geweest.”

Meer vrouwen

Ook het sectorinstituut Transport en Logistiek zit ondertussen niet stil, vertelt De Vries. ,,We zijn plannen aan het smeden voor volgend jaar. We gaan door met deze trajecten, willen blijven subsidiëren en proberen om de sector aantrekkelijker te maken voor vrouwen.” Hoe ze dat gaan doen, kan hij nog niet vertellen. ,,Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.” Overigens kom je niet zomaar in aanmerking voor een baan: je moet wel een capaciteitentest en een rijtest doen voordat je wordt toegelaten tot de opleiding. ,,Je kunt niet iemand een levensbepalende carrièreswitch laten maken zonder dat-ie ooit op een vrachtwagen heeft gezeten”, lacht De Vries.

Over deze serie

We lezen voortdurend over de tekorten op de arbeidsmarkt. We vroegen het UWV in welke sectoren de krapte het grootst is en lichten er vijf uit. Hoe proberen zij alsnog personeel binnen te halen? Vandaag de nummer 4: vervoer over de weg. Eerder was er aandacht voor de zorg, komende weken komen de bouw, IT en callcenters aan bod.