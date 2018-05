'Als mijn baas tevreden is, krijg ik na dit half jaar 300 euro per maand erbij'

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Dennis Verbeek (26). Hij werkt tussen de 24 en 32 uur op de personeelsafdeling van een bouwbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de personeelszaken van de 75 werknemers. Daarnaast heeft hij een evenementenbureau waar hij zo’n 20 uur per week aan besteed.

Wat verdien je?

,,Bij het bouwbedrijf verdien ik op fulltime-basis 3.000 euro bruto. Ik werk parttime, 24 tot 32 uur, en hou er uiteindelijk netto tussen de 1.700 en 1.800 euro aan over. Met mijn evenementenbureau organiseer ik 100 feesten per jaar. Met alle belasting en kosten die eraf gaan, hou ik daar zo’n 2.000 euro per maand aan over.”

Blij mee?

,,Ja ik ben wel blij ja. Tijdens m’n studie ben ik met het evenementenbureau gestart als bijbaan en ik ben dit altijd naast mijn werk bij blijven doen. Voordat ik bij dit bouwbedrijf werkte, had ik een fulltime baan, maar toen lukte het me niet meer om het te combineren. Bij het bouwbedrijf werk ik 24 tot 32 uur per week. Dit werkt veel beter.”

Heb je onderhandeld over je salaris?

,,Ik heb niet hard onderhandeld over m’n salaris bij het bouwbedrijf. Bij de evenementen onderhandel ik harder. Ik heb een feestconcept en daarmee huren we een club af. Dan onderhandel ik over de drankomzet, wie de beveiliging betaalt en ik regel dat er boven de 200 bezoekers 2 euro naar mij toe gaat. Dat is voor beide partijen een interessante deal. De clubeigenaar weet dat z’n tent vol zit en mij motiveert het om nog meer aan de marketing te doen.”

Waarom heb je niet onderhandeld?

,,Ik heb wel een beetje onderhandeld. Als mijn baas tevreden is dan krijg ik na dit half jaar 300 euro per maand erbij. Maar ik vind het salaris minder belangrijk, omdat het gaat om de werkervaring. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zou gaan werken in de richting waarin ik heb gestudeerd: Human Resource Management. En nu mag ik heel de personeelsafdeling inrichten. Dat vind ik een waardevolle ervaring.”

Verdient Dennis genoeg?



Branche: Bouwnijverheid

Werkervaring: 3 jaar

Opleiding: Human Resource Management (HBO)



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie bruto 4.407 euro (fulltime). Dennis zegt 3.000 euro te verdienen als hij fulltime werkt. Een flink verschil van 1.400 euro. ,,Ow. Dan zit ik toch wel wat lager. Weetje, ik bekijk het zo: ik verdien meer dan ik had verwacht met m’n opleiding. Ik ben misschien wat makkelijk, maar ik vind het goed zo.”



