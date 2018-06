'Als vrouwelijke boswachter word ik soms wel anders behandeld'

Corien Koreman is boswachter bij Staatsbosbeheer Utrechtse Heuvelrug. Haar vaste werkplek is bij Leersumse Veld, een van de mooiste natuurgebieden in Nederland, met een gevarieerd landschap, uiteenlopend van bos, vennen en heide. Als ik haar spreek is het broedseizoen in volle gang. Haar favoriete tijd van het jaar, waarin alles tot leven komt en zelfs de mensen er vrolijker van worden.