Altijd al een vliegtuig willen bespuiten? Dan is dit de baan voor jou

Het loopt altijd storm als Randstad een vacature voor vliegtuigproducent GKN Fokker online heeft staan. ,,Heel veel mensen willen graag bij dit bedrijf werken. Het heeft een goede naam en veel toekomstperspectief. Nu de baan in combinatie is met een opleiding en je geen ervaring hoeft te hebben met het spuitvak, verwachten we dat er al helemaal veel reacties komen’’, aldus Juliette Westerdijk, die bij Randstad verantwoordelijk is voor de werving. Maar: wat doet een vliegtuigspuiter bij Fokker eigenlijk? Meer dan alleen het spuiten van vliegtuigonderdelen. Je bent ook verantwoordelijk voor het voor-behandelen: schuren, schoonmaken, ontvetten en maskeren (het aanbrengen van een laagje op de onderdelen) en uiteindelijk dan het lakken met een handspuitpistool. Dankzij dit werk zijn de onderdelen beschermd tegen corrosie en water. Belangrijk voor de aerodynamica van het vliegtuig. Westerdijk: ,,We zijn op zoek naar iemand die gewend is om met zijn of haar handen te werken en aantoonbare affiniteit heeft met techniek. De kandidaat moet oog hebben voor detail en secuur kunnen werken. Het afplakken van onderdelen is namelijk heel nauwkeurig werk en omdat de werkbeschrijvingen vaak in het Engels zijn, moet je zowel de Nederlandse als de Engelse taal onder de knie hebben.’’ In een half jaar tijd krijg je de basistechnieken aangeleerd door middel van theorielessen (zo'n vijf dagdelen per week) en door het gewoon te doen op de werkvloer zelf.

Selectieprocedure

Fokker is op zoek naar meerdere mensen. ,,We willen een heel klasje maken’’, aldus Westerdijk. ,,Voordat je aan de opleiding begint, wordt er gekeken of je op het gewenste niveau zit. Je hoeft geen ervaring te hebben met spuiten, want in het werkveld leer je dat het beste.’’ Nog een gunstige bijkomstigheid: je krijgt garantie op werk als vliegtuigspuiter. In eerste instantie via Randstad, met uitzicht op een vast dienstverband bij Fokker, en je krijgt direct betaald, ook tijdens de opleiding. Het startsalaris is 13,37 euro bruto per uur.



Randstad maakt op basis van de binnengekomen motivatiebrieven een selectie, daarna volgt er een telefonisch gesprek, een uitnodiging voor een selectiedag op 26 juni en een toets op 16 juli. Doorsta je de selectieprocedure, dan mag je per september aan de slag. Best een pittige procedure, beaamt Westerdijk.



,,Fokker wil heel graag mensen die zich voor langere tijd binden aan het bedrijf. Dat betekent ze echt zeker willen weten dat de kandidaten gemotiveerd en geïnteresseerd zijn.’’ Alleen solliciteren omdat je op zoek bent naar werk, is dus niet voldoende.