Altijd te weinig tijd voor je werk? Volg de 70/30-regel

‘Slaapte­kort werknemers kost Nederland­se bedrijven 12,4 miljard euro per jaar’

28 oktober Nu de wintertijd ingaat, mogen we een uurtje langer slapen. Grote kans dat we het nodig hebben. Slaapgebrek onder werknemers is een onderschatte kostenpost voor bedrijven, zegt slaapexpert Floris Wouterson. Te weinig slaap vermindert de productiviteit, waardoor het Nederlandse bedrijfsleven 12,4 miljard euro per jaar misloopt.