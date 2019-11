Amerikaanse overheid verbiedt ambtenaren te dutten op het werk

De General Services Administration liet onlangs een richtlijn uitgaan waarin het werknemers officieel verboden wordt te slapen in gebouwen van de federale overheid, tenzij ze daar door bijzondere omstandigheden nadrukkelijk toestemming voor hebben gekregen van een leidinggevende. Om de regel kracht bij te zetten, zal op een opvallende plek in de gebouwen een bordje opgehangen worden met de boodschap dat er niet geslapen mag worden.

40.000 dollar verlies

Of de overheidsdienst dit besloten heeft omdat werknemers te veel dutten op werk, is onduidelijk. De General Services Administration wil alleen kwijt dat het bericht opgesteld is naar aanleiding van vragen die gesteld zijn over slapen in overheidsgebouwen en onthoudt zich van verder commentaar, aldus overheidsnieuwssite Government Executive.

Op staatsniveau heeft slapen op het werk al wel voor problemen gezorgd. In 2018 werd in een rapport bekend dat een werknemer van de Californische DMV (dienst voor rij- en motorvoertuigen) tot wel drie uur per werkdag lag te slapen, meldt de BBC. Een collega van de duttende werknemer moest vervolgens haar taken overnemen en kwam niet aan haar eigen werk toe. In vier jaar kostte dit gedut en het verlies van productiviteit de staat naar schatting 40.000 dollar (ruim 36.000 euro). De werknemer in kwestie mocht overigens wel bij de dienst blijven werken: haar leidinggevende was bezorgd dat haar slaperigheid misschien veroorzaakt werd door een medisch probleem.

Twintig minuten

Er zijn ook werkgevers die een vermoeide werknemer graag een momentje gunnen om de ogen te sluiten. In een speciaal ingerichte kamer op het Amerikaanse hoofdkantoor van Ben & Jerry’s mogen werknemers bijvoorbeeld een dutje doen als ze daar behoefte aan hebben. Wel mag dit schoonheidsslaapje niet langer dan 20 minuten duren.

Werknemers voelen enige schroom om een dutje te doen terwijl hun collega's hard verder werken, merkt de ijsmaker. Het aanmeldformulier voor de kamer bleek weinig zinvol omdat werknemers pseudoniemen opschreven (‘Donald Duck’ bijvoorbeeld). Ook personeelslid Rob Michalak vond het wat onwennig om gebruik te maken van de kamer, maar is blij dat hij het heeft gedaan. ,,De eerste keer dat ik er gebruik van maakte voelde het een beetje raar, maar het resultaat was zo geweldig dat ik dat gevoel makkelijk achter me kon laten’’, verklaart hij. ,,De tweede keer wist ik dat het de juiste beslissing was omdat ik wist dat ik me opgefrist zou voelen en klaar om weer achter mijn computerscherm te duiken.’’

Trouw

Ook in Japan krijgt het dutje onder werktijd voet aan de grond. Japanse werknemers werken over het algemeen veel en vaak over. In slaap vallen achter je bureau wordt in de Japanse werkcultuur niet ervaren als lui of onbeleefd, maar juist gezien als een teken van onvoorwaardelijke trouw aan de werkgever.

Nabij kantoordistricten zijn de laatste jaren bedrijven geopend waar zakenlui zich tijdens de werkdag even terug kunnen trekken voor een dutje. Telefoons, laptops en andere afleidingen zijn er verboden. Desgewenst wekt een medewerker de dutter als het tijd is om terug te gaan naar kantoor. Enkele Japanse bedrijven komen hun werknemers verder tegemoet en hebben eigen geluidsdichte ruimtes ingericht waar moe personeel even kan gaan liggen om bij te tanken.

