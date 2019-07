Amsterdam wil alle ambtenaren cursus ‘white privilege’ laten volgen

Vooroordelen

In januari werd al bekend dat Amsterdam mysteryguests gaat inzetten om bedrijven te betrappen die werkzoekenden discrimineren. De namen van organisaties die dat blijken te doen, worden naar buiten gebracht. ,,Op de Amsterdamse arbeidsmarkt is discriminatie aan de orde van de dag’’, zei wethouder Rutger Groot Wassink eerder tegen Het Parool. De gemeente vermoedt, op basis van landelijke cijfers, dat ongeveer achtduizend werkzoekenden in Amsterdam worden gediscrimineerd vanwege hun leeftijd, afkomst, geslacht of beperking. ,,De kansen op werk of een stage zijn in de stad niet voor iedereen gelijk’’, zegt Groot Wassink. ,,Dat geldt voor onze eigen organisatie, de gemeente, waar bijvoorbeeld te weinig jongeren werken, maar ook voor topposities, zoals die in schoolbesturen. Die zijn nog erg wit. Amsterdam is een diverse stad, geen enkele groep is nog dominant. Dan moeten we de macht ook delen.’’